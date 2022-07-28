13:40 28.07.2022 (обновлено: 14:16 04.08.2022)
Лукашенко: Белоруссия готова развивать сотрудничество с Пермским краем
© Фото : пресс-служба президента Республики Беларус Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и губернатор Пермского края России Дмитрий Махонин во время встречи в Минске
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и губернатор Пермского края России Дмитрий Махонин во время встречи в Минске
МИНСК/ПЕРМЬ, 28 июл – РИА Новости. Белоруссия готова к активному развитию сотрудничества с Пермским краем России, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко.
"Ваш край и богатый, и люди очень талантливые, продвинутые. И, самое главное, край перспективный, нацеленный в будущее. Вы всегда говорите, что этот край - опора России. Я с этим абсолютно согласен. И коль это является опорой огромной России, то и бог велел нам сотрудничать", - сказал Лукашенко на встрече с губернатором Пермского края России Дмитрием Махониным. Его слова приводит пресс-служба главы белорусского государства.
Лукашенко заверил, что Белоруссия готова многое сделать в развитии сотрудничества. "Вы должны знать, что все, что мы можем сделать для россиян вообще, и тем более для ваших людей, наших людей в Пермском крае, мы всегда сделаем. И даже невозможное", - подчеркнул он.
Глава белорусского государства отметил некоторое снижение товарооборота с Пермским краем и заявил о необходимости принять дополнительные меры по его восстановлению.
"Мы должны не просто продемонстрировать всем, что мы обойдемся без тех, кто не хочет с нами работать, но мы должны продемонстрировать, что мы еще и можем немало. Поэтому мы к вашим услугам и по поставкам, и по кооперации. Потому что простой торговлей надо заниматься. Но наиболее надежный вариант - это когда мы связаны друг с другом и наши предприятия работают по кооперации", - сказал Лукашенко.
В частности, по словам президента, Белоруссия готова к кооперации в сфере машиностроения, где еще с советских времен имеет хорошие компетенции, а также к сотрудничеству в сфере сельского хозяйства.
"Мы сохранили свое сельское хозяйство… Если люди не накормлены, не могут себя обеспечить продуктами питания, нечего разговаривать о суверенитете, независимости и вообще о существовании. Поэтому мы тогда (после развала СССР – ред.) вцепились в некоторые отрасли. Мы сохраняли традиционные наши направления производства, сотрудничества, школы, но мы немало сделали для того, чтобы накормить и одеть людей", - сказал глава государства.
Он предложил губернатору Пермского края при необходимости поделиться соответствующим опытом и реализовать проекты, начиная от молочно-товарных комплексов, птицефабрик, а также поставлять сельхозтехнику, племенных животных.
Лукашенко добавил, что Белоруссия могла бы предложить Пермскому краю и свои строительные услуги, сотрудничество в сфере модернизации и реновации жилого фонда. "Мы готовы строить под ключ в сельском хозяйстве, социальной сфере. Если это нужно будет. Ведь немало сделали с Пермским краем по строительству. Потерять это нельзя. Готовы здесь подключиться", - сказал он.
Махонин в свою очередь подчеркнул, что в сложившихся экономических условиях региону и республике необходимы дополнительные импульсы для консолидации в решении общих задач, при этом основой сотрудничества должна стать промышленная кооперация.
По данным краевого правительства, в 2021 году товарооборот между республикой и Пермским краем приблизился к 200 миллионам долларов, при этом экспорт вырос более, чем на 50%. Продукцию в Белоруссию поставляют 300 пермских компаний, преимущественно речь идет о товарах химической и машиностроительной отраслей, древесине. Свыше 220 белорусских предприятий являются импортерами.