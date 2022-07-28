https://ria.ru/20220728/sotrudnichestvo-1807223050.html

Лукашенко: Белоруссия готова развивать сотрудничество с Пермским краем

Лукашенко: Белоруссия готова развивать сотрудничество с Пермским краем - РИА Новости, 04.08.2022

Лукашенко: Белоруссия готова развивать сотрудничество с Пермским краем

Белоруссия готова к активному развитию сотрудничества с Пермским краем России, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 04.08.2022

2022-07-28T13:40

2022-07-28T13:40

2022-08-04T14:16

пермский край

пермь

дмитрий махонин

белоруссия

россия

экономика

александр лукашенко

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МИНСК/ПЕРМЬ, 28 июл – РИА Новости. Белоруссия готова к активному развитию сотрудничества с Пермским краем России, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко."Ваш край и богатый, и люди очень талантливые, продвинутые. И, самое главное, край перспективный, нацеленный в будущее. Вы всегда говорите, что этот край - опора России. Я с этим абсолютно согласен. И коль это является опорой огромной России, то и бог велел нам сотрудничать", - сказал Лукашенко на встрече с губернатором Пермского края России Дмитрием Махониным. Его слова приводит пресс-служба главы белорусского государства.Лукашенко заверил, что Белоруссия готова многое сделать в развитии сотрудничества. "Вы должны знать, что все, что мы можем сделать для россиян вообще, и тем более для ваших людей, наших людей в Пермском крае, мы всегда сделаем. И даже невозможное", - подчеркнул он.Глава белорусского государства отметил некоторое снижение товарооборота с Пермским краем и заявил о необходимости принять дополнительные меры по его восстановлению.В частности, по словам президента, Белоруссия готова к кооперации в сфере машиностроения, где еще с советских времен имеет хорошие компетенции, а также к сотрудничеству в сфере сельского хозяйства.Он предложил губернатору Пермского края при необходимости поделиться соответствующим опытом и реализовать проекты, начиная от молочно-товарных комплексов, птицефабрик, а также поставлять сельхозтехнику, племенных животных.Лукашенко добавил, что Белоруссия могла бы предложить Пермскому краю и свои строительные услуги, сотрудничество в сфере модернизации и реновации жилого фонда. "Мы готовы строить под ключ в сельском хозяйстве, социальной сфере. Если это нужно будет. Ведь немало сделали с Пермским краем по строительству. Потерять это нельзя. Готовы здесь подключиться", - сказал он.Махонин в свою очередь подчеркнул, что в сложившихся экономических условиях региону и республике необходимы дополнительные импульсы для консолидации в решении общих задач, при этом основой сотрудничества должна стать промышленная кооперация.По данным краевого правительства, в 2021 году товарооборот между республикой и Пермским краем приблизился к 200 миллионам долларов, при этом экспорт вырос более, чем на 50%. Продукцию в Белоруссию поставляют 300 пермских компаний, преимущественно речь идет о товарах химической и машиностроительной отраслей, древесине. Свыше 220 белорусских предприятий являются импортерами.

https://ria.ru/20220626/perm-1798231125.html

https://ria.ru/20220527/podderzhka-1791186451.html

https://ria.ru/20220630/ekonomika-1799227665.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пермский край, пермь, дмитрий махонин, белоруссия, россия, экономика, александр лукашенко