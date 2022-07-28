https://ria.ru/20220728/sotrudnichestvo-1805507059.html

Пензенская область будет сотрудничать с Пологовским районом Запорожья

Пензенская область будет сотрудничать с Пологовским районом Запорожья - РИА Новости, 28.07.2022

Пензенская область будет сотрудничать с Пологовским районом Запорожья

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и руководитель Пологовского района Запорожской области Степан Лопатин подписали в городе Токмак соглашение о... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T10:50

2022-07-28T10:50

2022-07-28T10:50

специальная военная операция на украине

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пензенская область

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

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ТОКМАК (Запорожская область), 28 июл — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и руководитель Пологовского района Запорожской области Степан Лопатин подписали в городе Токмак соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.Глава Пензенской области перед подписанием документа отметил, что российский регион готов помогать освобожденным территориям Запорожской области по всем направлениям."Необходимые средства зарезервированы и работы начнем в ближайшее время. Финансирование по всем работам будет обеспечено. Я сюда буду периодически приезжать и смотреть, что происходит", - подчеркнул Мельниченко.Со своей стороны, глава администрации Пологовского района поблагодарил Россию. "Я благодарю российские власти за помощь в преддверии знаковых исторических событий. Нам оказывается огромная поддержка", - сказал Лопатин."Если кто-то надеется, что здесь ситуация изменится, то я спешу успокоить: там, где однажды был поднят российский флаг — спущен он быть не может. Надо смотреть с оптимизмом в будущее, интегрироваться в правовую и экономическую системы Российской Федерации и налаживать нормальную жизнь в новых условиях", - подчеркнул глава Пензенской области.Представители местных властей заверили, что поддержат курс, избранный Российской Федерацией. "Опасаться местному населению нечего - Россия отсюда никуда никогда не уйдет. Вынужден огорчить, если кто-то ждет возвращения ВСУ. Они не вернутся", - сказал глава администрации Пологовского района.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220728/pomosch-1805505820.html

пензенская область

россия

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пензенская область, россия, запорожская область, вооруженные силы украины