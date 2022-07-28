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Пензенская область будет сотрудничать с Пологовским районом Запорожья - РИА Новости, 28.07.2022
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Пензенская область будет сотрудничать с Пологовским районом Запорожья
Пензенская область будет сотрудничать с Пологовским районом Запорожья - РИА Новости, 28.07.2022
Пензенская область будет сотрудничать с Пологовским районом Запорожья
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и руководитель Пологовского района Запорожской области Степан Лопатин подписали в городе Токмак соглашение о... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T10:50
2022-07-28T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
пензенская область
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
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ТОКМАК (Запорожская область), 28 июл — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и руководитель Пологовского района Запорожской области Степан Лопатин подписали в городе Токмак соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.Глава Пензенской области перед подписанием документа отметил, что российский регион готов помогать освобожденным территориям Запорожской области по всем направлениям."Необходимые средства зарезервированы и работы начнем в ближайшее время. Финансирование по всем работам будет обеспечено. Я сюда буду периодически приезжать и смотреть, что происходит", - подчеркнул Мельниченко.Со своей стороны, глава администрации Пологовского района поблагодарил Россию. "Я благодарю российские власти за помощь в преддверии знаковых исторических событий. Нам оказывается огромная поддержка", - сказал Лопатин."Если кто-то надеется, что здесь ситуация изменится, то я спешу успокоить: там, где однажды был поднят российский флаг — спущен он быть не может. Надо смотреть с оптимизмом в будущее, интегрироваться в правовую и экономическую системы Российской Федерации и налаживать нормальную жизнь в новых условиях", - подчеркнул глава Пензенской области.Представители местных властей заверили, что поддержат курс, избранный Российской Федерацией. "Опасаться местному населению нечего - Россия отсюда никуда никогда не уйдет. Вынужден огорчить, если кто-то ждет возвращения ВСУ. Они не вернутся", - сказал глава администрации Пологовского района.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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пензенская область
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в мире, пензенская область, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
10:50 28.07.2022
 
Пензенская область будет сотрудничать с Пологовским районом Запорожья

Пензенская область и Пологовский район Запорожья договорились о сотрудничестве

© Минобороны РоссииПоследствия удара ракетного комплекса "Точка-У" в населенном пункте Токмак Запорожской области. Кадр видео
Последствия удара ракетного комплекса Точка-У в населенном пункте Токмак Запорожской области. Кадр видео
© Минобороны России
Последствия удара ракетного комплекса "Точка-У" в населенном пункте Токмак Запорожской области. Кадр видео. Архивное фото
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ТОКМАК (Запорожская область), 28 июл — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и руководитель Пологовского района Запорожской области Степан Лопатин подписали в городе Токмак соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
Глава Пензенской области перед подписанием документа отметил, что российский регион готов помогать освобожденным территориям Запорожской области по всем направлениям.
"Необходимые средства зарезервированы и работы начнем в ближайшее время. Финансирование по всем работам будет обеспечено. Я сюда буду периодически приезжать и смотреть, что происходит", - подчеркнул Мельниченко.
Со своей стороны, глава администрации Пологовского района поблагодарил Россию. "Я благодарю российские власти за помощь в преддверии знаковых исторических событий. Нам оказывается огромная поддержка", - сказал Лопатин.
"Если кто-то надеется, что здесь ситуация изменится, то я спешу успокоить: там, где однажды был поднят российский флаг — спущен он быть не может. Надо смотреть с оптимизмом в будущее, интегрироваться в правовую и экономическую системы Российской Федерации и налаживать нормальную жизнь в новых условиях", - подчеркнул глава Пензенской области.
Представители местных властей заверили, что поддержат курс, избранный Российской Федерацией. "Опасаться местному населению нечего - Россия отсюда никуда никогда не уйдет. Вынужден огорчить, если кто-то ждет возвращения ВСУ. Они не вернутся", - сказал глава администрации Пологовского района.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Бердянск - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 10:40Специальная военная операция на Украине
Глава Пензенской области рассказал о помощи Запорожью
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПензенская областьРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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