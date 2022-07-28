https://ria.ru/20220728/sochi-1805531640.html
В Сочи встретили четырехмиллионного за этот сезон туриста
В Сочи встретили четырехмиллионного за этот сезон туриста - РИА Новости, 28.07.2022
В Сочи встретили четырехмиллионного за этот сезон туриста
Четырехмиллионного туриста торжественно встретили на железнодорожном вокзале в Сочи, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:59
2022-07-28T13:59
2022-07-28T13:59
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СОЧИ, 28 июл – РИА Новости. Четырехмиллионного туриста торжественно встретили на железнодорожном вокзале в Сочи, сообщили в пресс-службе администрации города."Им стал Игорь Асабин, который приехал поездом из Москвы с семьей. На площади ж/д вокзала туристов встретили с цветами и подарками представители администрации и отеля "Звездный", в котором гости решили остановиться на время отдыха", — уточнили в пресс-службе.В настоящее время услуги по размещению в Сочи предоставляют более 2,6 тысячи объектов, из которых 59 — санатории и пансионаты с лечением, 163 — гостиницы, отели, детские лагеря и базы отдыха.Ранее мэр города Алексей Копайгородский информировал, что за летний сезон 2022 года город-курорт посетят 4,5 миллиона туристов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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новости - туризм, алексей копайгородский, сочи, москва, туризм, туристы
В Сочи встретили четырехмиллионного за этот сезон туриста
Четырехмиллионного за этот сезон туриста встретили в Сочи с цветами и подарками
СОЧИ, 28 июл – РИА Новости. Четырехмиллионного туриста торжественно встретили на железнодорожном вокзале в Сочи, сообщили в пресс-службе администрации города.
"Им стал Игорь Асабин, который приехал поездом из Москвы с семьей. На площади ж/д вокзала туристов встретили с цветами и подарками представители администрации и отеля "Звездный", в котором гости решили остановиться на время отдыха", — уточнили в пресс-службе.
В настоящее время услуги по размещению в Сочи предоставляют более 2,6 тысячи объектов, из которых 59 — санатории и пансионаты с лечением, 163 — гостиницы, отели, детские лагеря и базы отдыха.
Ранее мэр города Алексей Копайгородский информировал, что за летний сезон 2022 года город-курорт посетят 4,5 миллиона туристов.