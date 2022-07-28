Украина подтвердила заинтересованность в исполнении продуктовой сделки
Постпред Украины при ООН Кислица подтвердил заинтересованность Киева в продуктовой сделке
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Архивное фото
ООН, 28 июл - РИА Новости. Киев заинтересован в исполнении "продуктовой сделки", заключенной в Стамбуле, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.
"Мы вновь подтверждаем наше искреннее желание заставить работать эти трехсторонние договоренности", - сказал Кислица на брифинге.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
В ООН ранее неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.