https://ria.ru/20220728/sdelka-1805700655.html

Украина подтвердила заинтересованность в исполнении продуктовой сделки

Украина подтвердила заинтересованность в исполнении продуктовой сделки - РИА Новости, 28.07.2022

Украина подтвердила заинтересованность в исполнении продуктовой сделки

Киев заинтересован в исполнении "продуктовой сделки", заключенной в Стамбуле, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T19:36

2022-07-28T19:36

2022-07-28T19:36

экономика

россия

оон

украина

киев

владимир путин

сергей кислица

турция

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ООН, 28 июл - РИА Новости. Киев заинтересован в исполнении "продуктовой сделки", заключенной в Стамбуле, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.В ООН ранее неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220728/krizis-1805673327.html

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украина

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экономика, россия, оон, украина, киев, владимир путин, сергей кислица, турция