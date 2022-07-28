https://ria.ru/20220728/sapery-1805727201.html

Российские саперы обезвредили в Донбассе 6,7 тысячи опасных предметов

Российские саперы обезвредили в Донбассе 6,7 тысячи опасных предметов - РИА Новости, 28.07.2022

Российские саперы обезвредили в Донбассе 6,7 тысячи опасных предметов

Российские саперы на Донбассе за сутки обезвредили 6,7 тысячи взрывоопасных предметов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T22:01

2022-07-28T22:01

2022-07-28T22:01

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

михаил мизинцев

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские саперы на Донбассе за сутки обезвредили 6,7 тысячи взрывоопасных предметов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Всего к настоящему времени проверено 5825,39 гектаров территории ДНР и ЛНР, отметил Мизинцев на брифинге."Обнаружено и обезврежено 151 тысяча 738 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 6762", - сказал генерал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мизинцев, украина, вооруженные силы украины