https://ria.ru/20220728/sapery-1805727201.html
Российские саперы обезвредили в Донбассе 6,7 тысячи опасных предметов
Российские саперы обезвредили в Донбассе 6,7 тысячи опасных предметов - РИА Новости, 28.07.2022
Российские саперы обезвредили в Донбассе 6,7 тысячи опасных предметов
Российские саперы на Донбассе за сутки обезвредили 6,7 тысячи взрывоопасных предметов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T22:01
2022-07-28T22:01
2022-07-28T22:01
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
михаил мизинцев
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские саперы на Донбассе за сутки обезвредили 6,7 тысячи взрывоопасных предметов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Всего к настоящему времени проверено 5825,39 гектаров территории ДНР и ЛНР, отметил Мизинцев на брифинге."Обнаружено и обезврежено 151 тысяча 738 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 6762", - сказал генерал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мизинцев, украина, вооруженные силы украины
Российские саперы обезвредили в Донбассе 6,7 тысячи опасных предметов
Минобороны: российские саперы за сутки обезвредили в Донбассе 6,7 тысячи опасных предметов