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Российские саперы обезвредили в Донбассе 6,7 тысячи опасных предметов - РИА Новости, 28.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/sapery-1805727201.html
Российские саперы обезвредили в Донбассе 6,7 тысячи опасных предметов
Российские саперы обезвредили в Донбассе 6,7 тысячи опасных предметов - РИА Новости, 28.07.2022
Российские саперы обезвредили в Донбассе 6,7 тысячи опасных предметов
Российские саперы на Донбассе за сутки обезвредили 6,7 тысячи взрывоопасных предметов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T22:01
2022-07-28T22:01
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
михаил мизинцев
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские саперы на Донбассе за сутки обезвредили 6,7 тысячи взрывоопасных предметов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Всего к настоящему времени проверено 5825,39 гектаров территории ДНР и ЛНР, отметил Мизинцев на брифинге."Обнаружено и обезврежено 151 тысяча 738 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 6762", - сказал генерал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мизинцев, украина, вооруженные силы украины
22:01 28.07.2022
 
Российские саперы обезвредили в Донбассе 6,7 тысячи опасных предметов

Минобороны: российские саперы за сутки обезвредили в Донбассе 6,7 тысячи опасных предметов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСаперы одной из инженерных бригад ВС РФ разминируют укрепрайон
Саперы одной из инженерных бригад ВС РФ разминируют укрепрайон - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости
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Саперы одной из инженерных бригад ВС РФ разминируют укрепрайон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские саперы на Донбассе за сутки обезвредили 6,7 тысячи взрывоопасных предметов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Всего к настоящему времени проверено 5825,39 гектаров территории ДНР и ЛНР, отметил Мизинцев на брифинге.
"Обнаружено и обезврежено 151 тысяча 738 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 6762", - сказал генерал.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМихаил МизинцевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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