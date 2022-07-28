https://ria.ru/20220728/rosturizm-1805488820.html

Ростуризм считает нецелесообразным создание списка недружественных отелей

Ростуризм считает нецелесообразным создание списка недружественных отелей - РИА Новости, 28.07.2022

Ростуризм считает нецелесообразным создание списка недружественных отелей

Ростуризм не поддерживает создание "черного списка" иностранных отелей, заявила в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T09:06

2022-07-28T09:06

2022-07-28T09:06

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ростуризм не поддерживает создание "черного списка" иностранных отелей, заявила в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.Депутат Госдумы от "Единой России" Михаил Романов обратился в Ростуризм с предложением о формировании государственного реестра недружественных зарубежных отелей, в которых ущемляются права туристов из России, сообщили в среду в Telegram-канале фракции.Поводом для депутатского запроса стали обращения граждан к депутату в связи с недавними событиями в одной из турецких гостиниц, где российские туристы подверглись нападению польских отдыхающих на почве отношения к событиям на Украине, а служба охраны заведения не вмешалась в драку. Депутат также призвал главу Ростуризма взять на личный контроль ход изучения инцидента и принять меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан Российской Федерации."По поводу инициативы по созданию "черного списка" иностранных отелей, где поощряется русофобия. Считаю, что это нецелесообразно, - сказала Догузова. - Мы действительно фиксировали случаи проявления русофобии в отелях, особенно в марте-апреле этого года. На сегодняшний день таких обращений и жалоб от граждан и организаций в Ростуризм практически не поступает. То есть это стало носить единичный характер".Глава ведомства отметила, что каждый такой случай рассматриваем отдельно с привлечением внимания туристических властей соответствующей страны. "Кроме того, подобные случаи, как правило, имеют широкий резонанс — турист в такой отель просто больше не поедет, а туроператоры отказываются от дальнейшего сотрудничества", - уточнила Догузова.

https://ria.ru/20220727/otel-1805334830.html

https://ria.ru/20220727/otel-1805315045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, федеральное агентство по туризму (ростуризм), госдума рф, единая россия, общество, туризм, новости - туризм