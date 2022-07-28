Рейтинг@Mail.ru
Ростуризм считает нецелесообразным создание списка недружественных отелей - РИА Новости, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220728/rosturizm-1805488820.html
Ростуризм считает нецелесообразным создание списка недружественных отелей
Ростуризм считает нецелесообразным создание списка недружественных отелей - РИА Новости, 28.07.2022
Ростуризм считает нецелесообразным создание списка недружественных отелей
Ростуризм не поддерживает создание "черного списка" иностранных отелей, заявила в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T09:06
2022-07-28T09:06
туризм
россия
украина
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
госдума рф
единая россия
общество
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786781543_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_50a6b31529e1fcfad4f7dff9f87a73ce.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ростуризм не поддерживает создание "черного списка" иностранных отелей, заявила в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.Депутат Госдумы от "Единой России" Михаил Романов обратился в Ростуризм с предложением о формировании государственного реестра недружественных зарубежных отелей, в которых ущемляются права туристов из России, сообщили в среду в Telegram-канале фракции.Поводом для депутатского запроса стали обращения граждан к депутату в связи с недавними событиями в одной из турецких гостиниц, где российские туристы подверглись нападению польских отдыхающих на почве отношения к событиям на Украине, а служба охраны заведения не вмешалась в драку. Депутат также призвал главу Ростуризма взять на личный контроль ход изучения инцидента и принять меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан Российской Федерации."По поводу инициативы по созданию "черного списка" иностранных отелей, где поощряется русофобия. Считаю, что это нецелесообразно, - сказала Догузова. - Мы действительно фиксировали случаи проявления русофобии в отелях, особенно в марте-апреле этого года. На сегодняшний день таких обращений и жалоб от граждан и организаций в Ростуризм практически не поступает. То есть это стало носить единичный характер".Глава ведомства отметила, что каждый такой случай рассматриваем отдельно с привлечением внимания туристических властей соответствующей страны. "Кроме того, подобные случаи, как правило, имеют широкий резонанс — турист в такой отель просто больше не поедет, а туроператоры отказываются от дальнейшего сотрудничества", - уточнила Догузова.
https://ria.ru/20220727/otel-1805334830.html
https://ria.ru/20220727/otel-1805315045.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786781543_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9d1fd46eca9d59cc2440d9dd48324a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, федеральное агентство по туризму (ростуризм), госдума рф, единая россия, общество, туризм, новости - туризм
09:06 28.07.2022
 
Ростуризм считает нецелесообразным создание списка недружественных отелей

Глава Ростуризма Догузова: создание списка недружественных отелей нецелесообразно

© Фото : РостуризмРуководитель Ростуризма Зарина Догузова в Волгограде
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в Волгограде - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : Ростуризм
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ростуризм не поддерживает создание "черного списка" иностранных отелей, заявила в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.
Депутат Госдумы от "Единой России" Михаил Романов обратился в Ростуризм с предложением о формировании государственного реестра недружественных зарубежных отелей, в которых ущемляются права туристов из России, сообщили в среду в Telegram-канале фракции.
Табличка на двери номера в отеле - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 14:41Туризм
Эксперты не поддержали создание списка недружественных зарубежных отелей
Поводом для депутатского запроса стали обращения граждан к депутату в связи с недавними событиями в одной из турецких гостиниц, где российские туристы подверглись нападению польских отдыхающих на почве отношения к событиям на Украине, а служба охраны заведения не вмешалась в драку. Депутат также призвал главу Ростуризма взять на личный контроль ход изучения инцидента и принять меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан Российской Федерации.
"По поводу инициативы по созданию "черного списка" иностранных отелей, где поощряется русофобия. Считаю, что это нецелесообразно, - сказала Догузова. - Мы действительно фиксировали случаи проявления русофобии в отелях, особенно в марте-апреле этого года. На сегодняшний день таких обращений и жалоб от граждан и организаций в Ростуризм практически не поступает. То есть это стало носить единичный характер".
Глава ведомства отметила, что каждый такой случай рассматриваем отдельно с привлечением внимания туристических властей соответствующей страны. "Кроме того, подобные случаи, как правило, имеют широкий резонанс — турист в такой отель просто больше не поедет, а туроператоры отказываются от дальнейшего сотрудничества", - уточнила Догузова.
Номер в отеле - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 13:32Туризм
В Госдуме предложили создать список недружественных зарубежных отелей
 
ТуризмРоссияУкраинаФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Госдума РФЕдиная РоссияОбществоТуризмНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала