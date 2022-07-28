Ростуризм считает нецелесообразным создание списка недружественных отелей
Глава Ростуризма Догузова: создание списка недружественных отелей нецелесообразно
© Фото : РостуризмРуководитель Ростуризма Зарина Догузова в Волгограде
© Фото : Ростуризм
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ростуризм не поддерживает создание "черного списка" иностранных отелей, заявила в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.
Депутат Госдумы от "Единой России" Михаил Романов обратился в Ростуризм с предложением о формировании государственного реестра недружественных зарубежных отелей, в которых ущемляются права туристов из России, сообщили в среду в Telegram-канале фракции.
Поводом для депутатского запроса стали обращения граждан к депутату в связи с недавними событиями в одной из турецких гостиниц, где российские туристы подверглись нападению польских отдыхающих на почве отношения к событиям на Украине, а служба охраны заведения не вмешалась в драку. Депутат также призвал главу Ростуризма взять на личный контроль ход изучения инцидента и принять меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан Российской Федерации.
"По поводу инициативы по созданию "черного списка" иностранных отелей, где поощряется русофобия. Считаю, что это нецелесообразно, - сказала Догузова. - Мы действительно фиксировали случаи проявления русофобии в отелях, особенно в марте-апреле этого года. На сегодняшний день таких обращений и жалоб от граждан и организаций в Ростуризм практически не поступает. То есть это стало носить единичный характер".
Глава ведомства отметила, что каждый такой случай рассматриваем отдельно с привлечением внимания туристических властей соответствующей страны. "Кроме того, подобные случаи, как правило, имеют широкий резонанс — турист в такой отель просто больше не поедет, а туроператоры отказываются от дальнейшего сотрудничества", - уточнила Догузова.