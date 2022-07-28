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"Новая газета" заявила, что уже выстроила линию защиты для суда - РИА Новости, 28.07.2022
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"Новая газета" заявила, что уже выстроила линию защиты для суда
"Новая газета" заявила, что уже выстроила линию защиты для суда - РИА Новости, 28.07.2022
"Новая газета" заявила, что уже выстроила линию защиты для суда
"Новая газета" знает об иске Роскомнадзора и уже выстроила линию защиты, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главного редактора издания Надежда Прусенкова... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:19
2022-07-28T15:04
новая газета
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Новая газета" знает об иске Роскомнадзора и уже выстроила линию защиты, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главного редактора издания Надежда Прусенкова. Роскомнадзор просит признать недействительным свидетельство о регистрации "Новой газеты"."Знает", - ответила Прусенкова на вопрос в курсе ли "Новая газета" иска РКН. Кроме того, собеседница агентства заявила, что у издания уже есть линия защиты. Позже она уточнила, что речь в иске идет о сайте "Новой газеты". Закрывать сайт издание не планирует, добавила Прусенкова."Новая газета" приостановила работу в конце марта после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства РФ. Ведомство отмечало, что основанием для вынесения предупреждения послужил факт распространения на сайте "Новой газеты" материала, содержащего упоминание организации-иноагента без надлежащей маркировки.
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новая газета , общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
13:19 28.07.2022 (обновлено: 15:04 28.07.2022)
 
"Новая газета" заявила, что уже выстроила линию защиты для суда

"Новая газета" заявила, что уже выстроила линию защиты для суда против Роскомнадзора

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТабличка у входа в редакцию "Новой газеты"
Табличка у входа в редакцию Новой газеты - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Новая газета" знает об иске Роскомнадзора и уже выстроила линию защиты, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главного редактора издания Надежда Прусенкова. Роскомнадзор просит признать недействительным свидетельство о регистрации "Новой газеты".
"Знает", - ответила Прусенкова на вопрос в курсе ли "Новая газета" иска РКН. Кроме того, собеседница агентства заявила, что у издания уже есть линия защиты. Позже она уточнила, что речь в иске идет о сайте "Новой газеты". Закрывать сайт издание не планирует, добавила Прусенкова.
"Новая газета" приостановила работу в конце марта после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства РФ. Ведомство отмечало, что основанием для вынесения предупреждения послужил факт распространения на сайте "Новой газеты" материала, содержащего упоминание организации-иноагента без надлежащей маркировки.
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Новая газетаОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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