https://ria.ru/20220728/roskomnadzor-1805551460.html

"Новая газета" заявила, что уже выстроила линию защиты для суда

"Новая газета" заявила, что уже выстроила линию защиты для суда - РИА Новости, 28.07.2022

"Новая газета" заявила, что уже выстроила линию защиты для суда

"Новая газета" знает об иске Роскомнадзора и уже выстроила линию защиты, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главного редактора издания Надежда Прусенкова... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T13:19

2022-07-28T13:19

2022-07-28T15:04

новая газета

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Новая газета" знает об иске Роскомнадзора и уже выстроила линию защиты, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главного редактора издания Надежда Прусенкова. Роскомнадзор просит признать недействительным свидетельство о регистрации "Новой газеты"."Знает", - ответила Прусенкова на вопрос в курсе ли "Новая газета" иска РКН. Кроме того, собеседница агентства заявила, что у издания уже есть линия защиты. Позже она уточнила, что речь в иске идет о сайте "Новой газеты". Закрывать сайт издание не планирует, добавила Прусенкова."Новая газета" приостановила работу в конце марта после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства РФ. Ведомство отмечало, что основанием для вынесения предупреждения послужил факт распространения на сайте "Новой газеты" материала, содержащего упоминание организации-иноагента без надлежащей маркировки.

https://ria.ru/20220701/zhurnalistika-1799374336.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новая газета , общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)