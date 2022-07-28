https://ria.ru/20220728/retsessiya-1805633193.html

Глава РФПИ заявил о начале масштабной рецессии в американской экономике

Глава РФПИ заявил о начале масштабной рецессии в американской экономике - РИА Новости, 28.07.2022

Глава РФПИ заявил о начале масштабной рецессии в американской экономике

Снижение ВВП США во втором квартале на 0,9%, второй квартал подряд, подтверждает прогнозы о начале масштабной рецессии в американской экономике, заявил глава... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:23

2022-07-28T16:23

2022-07-28T16:23

экономика

сша

российский фонд прямых инвестиций

министерство торговли сша

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766182010_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e4a8ee9cfef5ec465ce06adfd45dcebc.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Снижение ВВП США во втором квартале на 0,9%, второй квартал подряд, подтверждает прогнозы о начале масштабной рецессии в американской экономике, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Ранее в четверг бюро экономического анализа министерства торговли США выпустило пресс-релиз, согласно которому ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно первой оценке, опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале)."Сегодняшние данные министерства торговли США за второй квартал 2022 года, которые показали снижение ВВП на 0,9%, вместе с ранее опубликованными данными о снижении ВВП на 1,6% за первый квартал, подтверждают масштабную рецессию в США, поскольку техническое определение рецессии в экономике предполагает падение ВВП два квартала подряд", - сказал Дмитриев, чьи слова приводит пресс-служба фонда.По его словам, ситуация в экономике США, стран ЕС и других странах, которые ввели антироссийские санкции, продолжает ухудшаться из-за их введения, а также разрыва глобальных логистических цепочек и растущей инфляции."При этом, целый ряд фактов указывает на дальнейшие замедление экономики США, в том числе рекордно низкое за 70 лет значение индекса потребительских настроений согласно опросу Мичиганского университета. По мере того, как многие страны распродают гособлигации США, все более общепризнанным становится то, что санкции наносят больший вред экономике США и стран ЕС, чем экономике России", - добавил глава РФПИ.

https://ria.ru/20220726/retsessiya-1805129056.html

https://ria.ru/20220722/tsb-1804244415.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, российский фонд прямых инвестиций, министерство торговли сша, евросоюз