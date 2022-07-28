Глава РФПИ заявил о начале масштабной рецессии в американской экономике
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о начале масштабной рецессии в американской экономике
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Снижение ВВП США во втором квартале на 0,9%, второй квартал подряд, подтверждает прогнозы о начале масштабной рецессии в американской экономике, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Ранее в четверг бюро экономического анализа министерства торговли США выпустило пресс-релиз, согласно которому ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно первой оценке, опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале).
"Сегодняшние данные министерства торговли США за второй квартал 2022 года, которые показали снижение ВВП на 0,9%, вместе с ранее опубликованными данными о снижении ВВП на 1,6% за первый квартал, подтверждают масштабную рецессию в США, поскольку техническое определение рецессии в экономике предполагает падение ВВП два квартала подряд", - сказал Дмитриев, чьи слова приводит пресс-служба фонда.
По его словам, ситуация в экономике США, стран ЕС и других странах, которые ввели антироссийские санкции, продолжает ухудшаться из-за их введения, а также разрыва глобальных логистических цепочек и растущей инфляции.
"При этом, целый ряд фактов указывает на дальнейшие замедление экономики США, в том числе рекордно низкое за 70 лет значение индекса потребительских настроений согласно опросу Мичиганского университета. По мере того, как многие страны распродают гособлигации США, все более общепризнанным становится то, что санкции наносят больший вред экономике США и стран ЕС, чем экономике России", - добавил глава РФПИ.