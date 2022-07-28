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Глава Подмосковья поручил разобраться с рекультивацией полигона "Лесная" - РИА Новости, 28.07.2022
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https://ria.ru/20220728/rekultivatsiya-1805712339.html
Глава Подмосковья поручил разобраться с рекультивацией полигона "Лесная"
Глава Подмосковья поручил разобраться с рекультивацией полигона "Лесная" - РИА Новости, 28.07.2022
Глава Подмосковья поручил разобраться с рекультивацией полигона "Лесная"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться с процессом рекультивации мусорного полигона "Лесная" в городском округе Серпухов, говорится в РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T20:26
2022-07-28T20:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
жкх
серпухов
свалки
андрей воробьев
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КРАСНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться с процессом рекультивации мусорного полигона "Лесная" в городском округе Серпухов, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.В четверг Воробьёв провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов региона. Проектом рекультивации полигона "Лесная" предусмотрено устройство систем активной дегазации, а также сбора и очистки фильтрата."За последнее время при поддержке федерального правительства мы много уже рекультивировали. Сегодня выносим на повестку полигон "Лесная", который беспокоит жителей Серпухова. Соответствующие средства на рекультивацию и в федеральном, и в региональном бюджете предусмотрены, но есть нюансы. Компания, которая эксплуатировала этот полигон, является банкротом. Здесь мы должны принять четкий юридический алгоритм реализации этого проекта", - приводятся слова губернатора.
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московская область (подмосковье)
серпухов
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московская область (подмосковье), общество, жкх, серпухов, свалки, андрей воробьев
20:26 28.07.2022
 

Глава Подмосковья поручил разобраться с рекультивацией полигона "Лесная"

© Фото : пресс-служба администрации г.о. СерпуховМусорный полигон "Лесная" в Серпухове
Мусорный полигон Лесная в Серпухове - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться с процессом рекультивации мусорного полигона "Лесная" в городском округе Серпухов, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
В четверг Воробьёв провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов региона. Проектом рекультивации полигона "Лесная" предусмотрено устройство систем активной дегазации, а также сбора и очистки фильтрата.
"За последнее время при поддержке федерального правительства мы много уже рекультивировали. Сегодня выносим на повестку полигон "Лесная", который беспокоит жителей Серпухова. Соответствующие средства на рекультивацию и в федеральном, и в региональном бюджете предусмотрены, но есть нюансы. Компания, которая эксплуатировала этот полигон, является банкротом. Здесь мы должны принять четкий юридический алгоритм реализации этого проекта", - приводятся слова губернатора.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 12:57Новости Подмосковья
Воробьев: рекультивацию мусорных полигонов Подмосковья завершат в 2024 году
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоЖКХСерпуховСвалкиАндрей Воробьев
 
 
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