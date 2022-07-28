https://ria.ru/20220728/rekultivatsiya-1805712339.html

Глава Подмосковья поручил разобраться с рекультивацией полигона "Лесная"

Глава Подмосковья поручил разобраться с рекультивацией полигона "Лесная" - РИА Новости, 28.07.2022

Глава Подмосковья поручил разобраться с рекультивацией полигона "Лесная"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться с процессом рекультивации мусорного полигона "Лесная" в городском округе Серпухов, говорится в РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T20:26

2022-07-28T20:26

2022-07-28T20:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

жкх

серпухов

свалки

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590693799_0:0:821:461_1920x0_80_0_0_7d609a0ab2662fa3f4bfb84d5e9b4709.jpg

КРАСНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться с процессом рекультивации мусорного полигона "Лесная" в городском округе Серпухов, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.В четверг Воробьёв провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов региона. Проектом рекультивации полигона "Лесная" предусмотрено устройство систем активной дегазации, а также сбора и очистки фильтрата."За последнее время при поддержке федерального правительства мы много уже рекультивировали. Сегодня выносим на повестку полигон "Лесная", который беспокоит жителей Серпухова. Соответствующие средства на рекультивацию и в федеральном, и в региональном бюджете предусмотрены, но есть нюансы. Компания, которая эксплуатировала этот полигон, является банкротом. Здесь мы должны принять четкий юридический алгоритм реализации этого проекта", - приводятся слова губернатора.

https://ria.ru/20220725/rekultivatsiya-1804756992.html

московская область (подмосковье)

серпухов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, жкх, серпухов, свалки, андрей воробьев