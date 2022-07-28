https://ria.ru/20220728/rekultivatsiya-1805712339.html
Глава Подмосковья поручил разобраться с рекультивацией полигона "Лесная"
Глава Подмосковья поручил разобраться с рекультивацией полигона "Лесная" - РИА Новости, 28.07.2022
Глава Подмосковья поручил разобраться с рекультивацией полигона "Лесная"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться с процессом рекультивации мусорного полигона "Лесная" в городском округе Серпухов, говорится в РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T20:26
2022-07-28T20:26
2022-07-28T20:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
жкх
серпухов
свалки
андрей воробьев
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КРАСНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться с процессом рекультивации мусорного полигона "Лесная" в городском округе Серпухов, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.В четверг Воробьёв провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов региона. Проектом рекультивации полигона "Лесная" предусмотрено устройство систем активной дегазации, а также сбора и очистки фильтрата."За последнее время при поддержке федерального правительства мы много уже рекультивировали. Сегодня выносим на повестку полигон "Лесная", который беспокоит жителей Серпухова. Соответствующие средства на рекультивацию и в федеральном, и в региональном бюджете предусмотрены, но есть нюансы. Компания, которая эксплуатировала этот полигон, является банкротом. Здесь мы должны принять четкий юридический алгоритм реализации этого проекта", - приводятся слова губернатора.
https://ria.ru/20220725/rekultivatsiya-1804756992.html
московская область (подмосковье)
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество, жкх, серпухов, свалки, андрей воробьев