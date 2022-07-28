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Из Нальчика в Стамбул запустят прямые рейсы - РИА Новости, 28.07.2022
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Туризм
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Из Нальчика в Стамбул запустят прямые рейсы
Из Нальчика в Стамбул запустят прямые рейсы - РИА Новости, 28.07.2022
Из Нальчика в Стамбул запустят прямые рейсы
Red Wings с 14 августа запустит прямые рейсы из Нальчика в Стамбул, сообщает аэропорт столицы Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:20
2022-07-28T14:20
туризм
нальчик
sukhoi superjet 100 (ssj100)
red wings airlines
турция
стамбул
новости - туризм
аэропорт
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НАЛЬЧИК, 28 июл — РИА Новости. Red Wings с 14 августа запустит прямые рейсы из Нальчика в Стамбул, сообщает аэропорт столицы Кабардино-Балкарии."Авиакомпания Red Wings расширяет маршрутную сеть из международного аэропорта Нальчик и открывает рейсы в Стамбул", — говорится в сообщении.Уточняется, что полеты будут выполняться раз в неделю по воскресеньям на самолетах SSJ-100 в компоновке 100 кресел экономического класса.Ранее сообщалось, что Red Wings с 12 июня начала летать по маршруту Нальчик — Анталья. Рейсы осуществляются по четвергам и воскресеньям.
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нальчик, sukhoi superjet 100 (ssj100), red wings airlines, турция, стамбул, новости - туризм, аэропорт, кабардино-балкарская республика (кбр), туризм, авиасообщение
14:20 28.07.2022
 
Из Нальчика в Стамбул запустят прямые рейсы

Авиакомпания Red Wings с 14 августа запустит рейсы из Нальчика в Стамбул

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Red Wings
Самолет авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НАЛЬЧИК, 28 июл — РИА Новости. Red Wings с 14 августа запустит прямые рейсы из Нальчика в Стамбул, сообщает аэропорт столицы Кабардино-Балкарии.
"Авиакомпания Red Wings расширяет маршрутную сеть из международного аэропорта Нальчик и открывает рейсы в Стамбул", — говорится в сообщении.
Уточняется, что полеты будут выполняться раз в неделю по воскресеньям на самолетах SSJ-100 в компоновке 100 кресел экономического класса.
Ранее сообщалось, что Red Wings с 12 июня начала летать по маршруту Нальчик — Анталья. Рейсы осуществляются по четвергам и воскресеньям.
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ТуризмНальчикSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Red Wings AirlinesТурцияСтамбулНовости - ТуризмАэропортКабардино-Балкарская Республика (КБР)ТуризмАвиасообщение
 
 
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