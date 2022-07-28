https://ria.ru/20220728/redwings-1805524034.html

Из Нальчика в Стамбул запустят прямые рейсы

Из Нальчика в Стамбул запустят прямые рейсы - РИА Новости, 28.07.2022

Из Нальчика в Стамбул запустят прямые рейсы

Red Wings с 14 августа запустит прямые рейсы из Нальчика в Стамбул, сообщает аэропорт столицы Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T14:20

2022-07-28T14:20

2022-07-28T14:20

туризм

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red wings airlines

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НАЛЬЧИК, 28 июл — РИА Новости. Red Wings с 14 августа запустит прямые рейсы из Нальчика в Стамбул, сообщает аэропорт столицы Кабардино-Балкарии."Авиакомпания Red Wings расширяет маршрутную сеть из международного аэропорта Нальчик и открывает рейсы в Стамбул", — говорится в сообщении.Уточняется, что полеты будут выполняться раз в неделю по воскресеньям на самолетах SSJ-100 в компоновке 100 кресел экономического класса.Ранее сообщалось, что Red Wings с 12 июня начала летать по маршруту Нальчик — Анталья. Рейсы осуществляются по четвергам и воскресеньям.

https://ria.ru/20220727/sochi-1805409060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Кабанова

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