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Из Нальчика в Стамбул запустят прямые рейсы
Из Нальчика в Стамбул запустят прямые рейсы - РИА Новости, 28.07.2022
Из Нальчика в Стамбул запустят прямые рейсы
Red Wings с 14 августа запустит прямые рейсы из Нальчика в Стамбул, сообщает аэропорт столицы Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:20
2022-07-28T14:20
2022-07-28T14:20
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нальчик
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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новости - туризм
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НАЛЬЧИК, 28 июл — РИА Новости. Red Wings с 14 августа запустит прямые рейсы из Нальчика в Стамбул, сообщает аэропорт столицы Кабардино-Балкарии."Авиакомпания Red Wings расширяет маршрутную сеть из международного аэропорта Нальчик и открывает рейсы в Стамбул", — говорится в сообщении.Уточняется, что полеты будут выполняться раз в неделю по воскресеньям на самолетах SSJ-100 в компоновке 100 кресел экономического класса.Ранее сообщалось, что Red Wings с 12 июня начала летать по маршруту Нальчик — Анталья. Рейсы осуществляются по четвергам и воскресеньям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нальчик, sukhoi superjet 100 (ssj100), red wings airlines, турция, стамбул, новости - туризм, аэропорт, кабардино-балкарская республика (кбр), туризм, авиасообщение
Из Нальчика в Стамбул запустят прямые рейсы
Авиакомпания Red Wings с 14 августа запустит рейсы из Нальчика в Стамбул
НАЛЬЧИК, 28 июл — РИА Новости. Red Wings с 14 августа запустит прямые рейсы из Нальчика в Стамбул, сообщает аэропорт столицы Кабардино-Балкарии.
"Авиакомпания Red Wings расширяет маршрутную сеть из международного аэропорта Нальчик и открывает рейсы в Стамбул", — говорится в сообщении.
Уточняется, что полеты будут выполняться раз в неделю по воскресеньям на самолетах SSJ-100 в компоновке 100 кресел экономического класса.
Ранее сообщалось, что Red Wings с 12 июня начала летать по маршруту Нальчик — Анталья. Рейсы осуществляются по четвергам и воскресеньям.