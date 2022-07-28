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При обстреле украинскими войсками ранена жительница поселка Гольмовский - РИА Новости, 28.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/ranenaya-1805710394.html
При обстреле украинскими войсками ранена жительница поселка Гольмовский
При обстреле украинскими войсками ранена жительница поселка Гольмовский - РИА Новости, 28.07.2022
При обстреле украинскими войсками ранена жительница поселка Гольмовский
Мирная жительница ранена при обстреле украинскими войсками поселка Гольмовский к северу от Горловки, сообщил в четверг мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T20:15
2022-07-28T20:15
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
иван приходько
донецкая народная республика
донбасс
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Мирная жительница ранена при обстреле украинскими войсками поселка Гольмовский к северу от Горловки, сообщил в четверг мэр Горловки Иван Приходько."В результате обстрела посёлка Гольмовский со стороны укронацистов ранена местная жительница по улице Генерала Антонова, 14. Скорая помощь выехала на место происшествия", - говорится в сообщении в Telegram-канале Приходько.Ранее Приходько сообщал, что котельная, спортплощадка местной школы, социальное общежитие и ряд многоквартирных домов были повреждены при обстреле украинскими войсками Гольмовского.
https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html
горловка
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в мире, горловка, иван приходько, донецкая народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины
20:15 28.07.2022
 
При обстреле украинскими войсками ранена жительница поселка Гольмовский

Мэр Горловки Приходько: при обстреле со стороны ВСУ ранена жительница поселка Гольмовский

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Горловке, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жилой дом в Горловке, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Мирная жительница ранена при обстреле украинскими войсками поселка Гольмовский к северу от Горловки, сообщил в четверг мэр Горловки Иван Приходько.
"В результате обстрела посёлка Гольмовский со стороны укронацистов ранена местная жительница по улице Генерала Антонова, 14. Скорая помощь выехала на место происшествия", - говорится в сообщении в Telegram-канале Приходько.
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14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
Ранее Приходько сообщал, что котельная, спортплощадка местной школы, социальное общежитие и ряд многоквартирных домов были повреждены при обстреле украинскими войсками Гольмовского.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаДонбассУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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