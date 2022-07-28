При обстреле украинскими войсками ранена жительница поселка Гольмовский

Какие страны коллективного Запада вооружали Украину После Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.