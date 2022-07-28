При обстреле украинскими войсками ранена жительница поселка Гольмовский
Мэр Горловки Приходько: при обстреле со стороны ВСУ ранена жительница поселка Гольмовский
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Горловке, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Мирная жительница ранена при обстреле украинскими войсками поселка Гольмовский к северу от Горловки, сообщил в четверг мэр Горловки Иван Приходько.
"В результате обстрела посёлка Гольмовский со стороны укронацистов ранена местная жительница по улице Генерала Антонова, 14. Скорая помощь выехала на место происшествия", - говорится в сообщении в Telegram-канале Приходько.
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
Ранее Приходько сообщал, что котельная, спортплощадка местной школы, социальное общежитие и ряд многоквартирных домов были повреждены при обстреле украинскими войсками Гольмовского.