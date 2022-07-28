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Завершились ремонтные работы на пруду в московском Чертаново - РИА Новости, 28.07.2022
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Завершились ремонтные работы на пруду в московском Чертаново
Завершились ремонтные работы на пруду в московском Чертаново - РИА Новости, 28.07.2022
Завершились ремонтные работы на пруду в московском Чертаново
Завершились ремонтные работы на водоеме в московском районе Чертаново Центральное, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:15
2022-07-28T16:15
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городское хозяйство москвы
москва
комплекс городского хозяйства москвы
мосводосток
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Завершились ремонтные работы на водоеме в московском районе Чертаново Центральное, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что были проведены работы по устранению промоины грунта, восстановлен рельеф склона, заново установлена береговая стенка из бревен лиственницы, укреплено ее основание."Теперь горожане вновь могут наслаждаться отдыхом у любимого водоема", - отмечается в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы, мосводосток
16:15 28.07.2022
 

Завершились ремонтные работы на пруду в московском Чертаново

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыВодоем в районе Чертаново после ремонтных работ
Водоем в районе Чертаново после ремонтных работ - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Водоем в районе Чертаново после ремонтных работ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Завершились ремонтные работы на водоеме в московском районе Чертаново Центральное, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершились ремонтные работы на водоеме в районе Чертаново Центральное ЮАО. Специалисты ГУП "Мосводосток" привели в порядок берегоукрепление Чертановского, или Красного, пруда, которое было размыто интенсивными осадками чуть более месяца назад", - говорится в сообщении.
Отмечается, что были проведены работы по устранению промоины грунта, восстановлен рельеф склона, заново установлена береговая стенка из бревен лиственницы, укреплено ее основание.
"Теперь горожане вновь могут наслаждаться отдыхом у любимого водоема", - отмечается в сообщении.
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