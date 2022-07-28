https://ria.ru/20220728/prud-1805630962.html

Завершились ремонтные работы на пруду в московском Чертаново

Завершились ремонтные работы на пруду в московском Чертаново - РИА Новости, 28.07.2022

Завершились ремонтные работы на пруду в московском Чертаново

Завершились ремонтные работы на водоеме в московском районе Чертаново Центральное, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:15

2022-07-28T16:15

2022-07-28T16:15

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Завершились ремонтные работы на водоеме в московском районе Чертаново Центральное, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что были проведены работы по устранению промоины грунта, восстановлен рельеф склона, заново установлена береговая стенка из бревен лиственницы, укреплено ее основание."Теперь горожане вновь могут наслаждаться отдыхом у любимого водоема", - отмечается в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220525/prudy-1790202717.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы, мосводосток