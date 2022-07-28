https://ria.ru/20220728/prud-1805630962.html
Завершились ремонтные работы на пруду в московском Чертаново
Завершились ремонтные работы на пруду в московском Чертаново - РИА Новости, 28.07.2022
Завершились ремонтные работы на пруду в московском Чертаново
Завершились ремонтные работы на водоеме в московском районе Чертаново Центральное, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:15
2022-07-28T16:15
2022-07-28T16:15
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Завершились ремонтные работы на водоеме в московском районе Чертаново Центральное, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что были проведены работы по устранению промоины грунта, восстановлен рельеф склона, заново установлена береговая стенка из бревен лиственницы, укреплено ее основание."Теперь горожане вновь могут наслаждаться отдыхом у любимого водоема", - отмечается в сообщении.
https://realty.ria.ru/20220525/prudy-1790202717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы, мосводосток