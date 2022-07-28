https://ria.ru/20220728/promproizvodstvo-1805605068.html

Рост промпроизводства в Подмосковье в первом полугодии составил 5%

Рост промпроизводства в Подмосковье в первом полугодии составил 5% - РИА Новости, 28.07.2022

Рост промпроизводства в Подмосковье в первом полугодии составил 5%

Рост промышленного производства в Московской области по итогам первых шести месяцев этого года составил 5%, по сравнению с аналогичными показателями прошлого... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:40

2022-07-28T15:40

2022-07-28T15:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

россия

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МОСКВА, 28 июл– РИА Новости. Рост промышленного производства в Московской области по итогам первых шести месяцев этого года составил 5%, по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, науки и промышленности региона.Она также отметила высокий уровень диверсификации и гибкость подмосковной экономики, что позволяет производителям быстро перезагружать имеющиеся производственные мощности и перенастраивать логистические цепочки. Кроме того, бизнесу была оперативно оказана поддержка со стороны государства. В частности, системообразующим предприятиям были предложены льготные кредитные программы.

https://ria.ru/20220726/importozameschenie-1805006720.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика, россия