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Рост промпроизводства в Подмосковье в первом полугодии составил 5% - РИА Новости, 28.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220728/promproizvodstvo-1805605068.html
Рост промпроизводства в Подмосковье в первом полугодии составил 5%
Рост промпроизводства в Подмосковье в первом полугодии составил 5% - РИА Новости, 28.07.2022
Рост промпроизводства в Подмосковье в первом полугодии составил 5%
Рост промышленного производства в Московской области по итогам первых шести месяцев этого года составил 5%, по сравнению с аналогичными показателями прошлого... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:40
2022-07-28T15:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
россия
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МОСКВА, 28 июл– РИА Новости. Рост промышленного производства в Московской области по итогам первых шести месяцев этого года составил 5%, по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, науки и промышленности региона.Она также отметила высокий уровень диверсификации и гибкость подмосковной экономики, что позволяет производителям быстро перезагружать имеющиеся производственные мощности и перенастраивать логистические цепочки. Кроме того, бизнесу была оперативно оказана поддержка со стороны государства. В частности, системообразующим предприятиям были предложены льготные кредитные программы.
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московская область (подмосковье), экономика, россия
15:40 28.07.2022
 

Рост промпроизводства в Подмосковье в первом полугодии составил 5%

CC BY 4.0 / Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области / Красногорск, Московская область
Красногорск, Московская область - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
CC BY 4.0 / Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области /
Красногорск, Московская область
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МОСКВА, 28 июл– РИА Новости. Рост промышленного производства в Московской области по итогам первых шести месяцев этого года составил 5%, по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, науки и промышленности региона.
"За первые полгода промпроизводство в Подмосковье выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом рост в обрабатывающем производстве составил 5,2%. Таким образом, промышленность региона продолжает развиваться, несмотря на сложности, связанные с введением санкций в отношении России рядом недружественных стран", - приводятся слова заместителя председателя правительства Екатерины Зиновьевой.
Она также отметила высокий уровень диверсификации и гибкость подмосковной экономики, что позволяет производителям быстро перезагружать имеющиеся производственные мощности и перенастраивать логистические цепочки. Кроме того, бизнесу была оперативно оказана поддержка со стороны государства. В частности, системообразующим предприятиям были предложены льготные кредитные программы.
"Мы пересмотрели список крупнейших производителей региона, что позволило добавить в перечень системообразующих предприятий РФ еще 70 подмосковных компаний. В результате сейчас в этом списке находится 183 предприятия из Московской области. Уже 60 подмосковных компаний получили льготные кредиты на сумму около 170 миллиардов рублей, что положительно отразилось на производственных процессах", - отметила Зиновьева.
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