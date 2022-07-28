https://ria.ru/20220728/pridnestrove-1805600518.html
Глава Приднестровья обсудил с представителем ОБСЕ банковскую блокаду
Глава Приднестровья обсудил с представителем ОБСЕ банковскую блокаду - РИА Новости, 28.07.2022
Глава Приднестровья обсудил с представителем ОБСЕ банковскую блокаду
Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обсудил с главой миссии ОБСЕ в Молдавии Клаусом Нойкирхом возможное решение о... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:13
2022-07-28T15:13
2022-07-28T15:24
в мире
вадим красносельский
молдавия
кишинев
ссср
обсе
приднестровская молдавская республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764913791_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7d318033d753ea73d122d3158cbdc6c1.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обсудил с главой миссии ОБСЕ в Молдавии Клаусом Нойкирхом возможное решение о банковской блокаде Приднестровья со стороны Кишинева, сообщила пресс-служба главы ПМР."Обсуждали сегодня предложение ОБСЕ, связанное с решением банковского вопроса. Вадим Красносельский выразил представителям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе благодарность за активность и инициативность, отметив, что приднестровской стороной предложение поддержано и проработано. Решение – за молдавской стороной", - говорится в сообщении.О деталях предложения миссии ОБСЕ не уточняется.В Приднестровье неоднократно заявляли, что власти Молдавии организовали банковскую блокаду непризнанной республики. В частности, Кишинев блокирует банковские счета приднестровских субъектов, запрещает конвертацию валют и прочие банковские операции.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220722/pmr-1804254430.html
https://ria.ru/20220721/demarshi-1803926479.html
молдавия
кишинев
ссср
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764913791_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_0cc9892e5c8fa0a4f232de68c8cd9687.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вадим красносельский, молдавия, кишинев, ссср, обсе, приднестровская молдавская республика
15:13 28.07.2022 (обновлено: 15:24 28.07.2022)
Глава Приднестровья обсудил с представителем ОБСЕ банковскую блокаду
Глава Приднестровья Красносельский обсудил с представителем ОБСЕ банковскую блокаду