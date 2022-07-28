https://ria.ru/20220728/pridnestrove-1805600518.html

Глава Приднестровья обсудил с представителем ОБСЕ банковскую блокаду

Глава Приднестровья обсудил с представителем ОБСЕ банковскую блокаду - РИА Новости, 28.07.2022

Глава Приднестровья обсудил с представителем ОБСЕ банковскую блокаду

Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обсудил с главой миссии ОБСЕ в Молдавии Клаусом Нойкирхом возможное решение о... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:13

2022-07-28T15:13

2022-07-28T15:24

в мире

вадим красносельский

молдавия

кишинев

ссср

обсе

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обсудил с главой миссии ОБСЕ в Молдавии Клаусом Нойкирхом возможное решение о банковской блокаде Приднестровья со стороны Кишинева, сообщила пресс-служба главы ПМР."Обсуждали сегодня предложение ОБСЕ, связанное с решением банковского вопроса. Вадим Красносельский выразил представителям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе благодарность за активность и инициативность, отметив, что приднестровской стороной предложение поддержано и проработано. Решение – за молдавской стороной", - говорится в сообщении.О деталях предложения миссии ОБСЕ не уточняется.В Приднестровье неоднократно заявляли, что власти Молдавии организовали банковскую блокаду непризнанной республики. В частности, Кишинев блокирует банковские счета приднестровских субъектов, запрещает конвертацию валют и прочие банковские операции.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220722/pmr-1804254430.html

https://ria.ru/20220721/demarshi-1803926479.html

молдавия

кишинев

ссср

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вадим красносельский, молдавия, кишинев, ссср, обсе, приднестровская молдавская республика