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В Донецке произошел пожар на заводе "Донпластавтомат" - РИА Новости, 28.07.2022
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В Донецке произошел пожар на заводе "Донпластавтомат"
В Донецке произошел пожар на заводе "Донпластавтомат" - РИА Новости, 28.07.2022
В Донецке произошел пожар на заводе "Донпластавтомат"
Пожар на заводе "Донпластавтомат" в Киевском районе Донецка произошел в результате попадания взрывоопасного предмета, сообщило МЧС Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T11:50
2022-07-28T11:59
в мире
украина
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Пожар на заводе "Донпластавтомат" в Киевском районе Донецка произошел в результате попадания взрывоопасного предмета, сообщило МЧС Донецкой Народной Республики."В 09.53 (совпадает с мск) на линию "101" поступило сообщение о пожаре на заводе "Донпластавтомат" на улице Домостроительная в Киевском районе города Донецка. Причиной возгорания стало попадание взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.МЧС добавили, что к месту возгорания были направлены три пожарно-спасательных отделения. По прибытии службы установили горение полиэтилена внутри складского помещения, а также возгорание мусора на открытой территории.На данный момент ликвидация пожара на заводе в Донецке продолжается.
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в мире, украина
11:50 28.07.2022 (обновлено: 11:59 28.07.2022)
 
В Донецке произошел пожар на заводе "Донпластавтомат"

МЧС ДНР: в Донецке произошел пожар на заводе "Донпластавтомат"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль противопожарной службы в Донецке
Автомобиль противопожарной службы в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль противопожарной службы в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Пожар на заводе "Донпластавтомат" в Киевском районе Донецка произошел в результате попадания взрывоопасного предмета, сообщило МЧС Донецкой Народной Республики.
"В 09.53 (совпадает с мск) на линию "101" поступило сообщение о пожаре на заводе "Донпластавтомат" на улице Домостроительная в Киевском районе города Донецка. Причиной возгорания стало попадание взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.
МЧС добавили, что к месту возгорания были направлены три пожарно-спасательных отделения. По прибытии службы установили горение полиэтилена внутри складского помещения, а также возгорание мусора на открытой территории.
На данный момент ликвидация пожара на заводе в Донецке продолжается.
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