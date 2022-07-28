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В Донецке произошел пожар на заводе "Донпластавтомат"
В Донецке произошел пожар на заводе "Донпластавтомат" - РИА Новости, 28.07.2022
В Донецке произошел пожар на заводе "Донпластавтомат"
Пожар на заводе "Донпластавтомат" в Киевском районе Донецка произошел в результате попадания взрывоопасного предмета, сообщило МЧС Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T11:50
2022-07-28T11:50
2022-07-28T11:59
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Пожар на заводе "Донпластавтомат" в Киевском районе Донецка произошел в результате попадания взрывоопасного предмета, сообщило МЧС Донецкой Народной Республики."В 09.53 (совпадает с мск) на линию "101" поступило сообщение о пожаре на заводе "Донпластавтомат" на улице Домостроительная в Киевском районе города Донецка. Причиной возгорания стало попадание взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.МЧС добавили, что к месту возгорания были направлены три пожарно-спасательных отделения. По прибытии службы установили горение полиэтилена внутри складского помещения, а также возгорание мусора на открытой территории.На данный момент ликвидация пожара на заводе в Донецке продолжается.
https://ria.ru/20220727/pogibshiy-1805366009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
11:50 28.07.2022 (обновлено: 11:59 28.07.2022)
В Донецке произошел пожар на заводе "Донпластавтомат"
МЧС ДНР: в Донецке произошел пожар на заводе "Донпластавтомат"