https://ria.ru/20220728/pozhar-1805521209.html

В Донецке произошел пожар на заводе "Донпластавтомат"

В Донецке произошел пожар на заводе "Донпластавтомат" - РИА Новости, 28.07.2022

В Донецке произошел пожар на заводе "Донпластавтомат"

Пожар на заводе "Донпластавтомат" в Киевском районе Донецка произошел в результате попадания взрывоопасного предмета, сообщило МЧС Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T11:50

2022-07-28T11:50

2022-07-28T11:59

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Пожар на заводе "Донпластавтомат" в Киевском районе Донецка произошел в результате попадания взрывоопасного предмета, сообщило МЧС Донецкой Народной Республики."В 09.53 (совпадает с мск) на линию "101" поступило сообщение о пожаре на заводе "Донпластавтомат" на улице Домостроительная в Киевском районе города Донецка. Причиной возгорания стало попадание взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.МЧС добавили, что к месту возгорания были направлены три пожарно-спасательных отделения. По прибытии службы установили горение полиэтилена внутри складского помещения, а также возгорание мусора на открытой территории.На данный момент ликвидация пожара на заводе в Донецке продолжается.

https://ria.ru/20220727/pogibshiy-1805366009.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина