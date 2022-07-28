https://ria.ru/20220728/postradavshaya-1805724184.html

В Москве дерево упало на женщину

В Москве дерево упало на женщину - РИА Новости, 28.07.2022

В Москве дерево упало на женщину

Одна женщина пострадала и 19 деревьев упали по предварительным итогам циклона в Москве, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T21:34

2022-07-28T21:34

2022-07-28T21:34

происшествия

евгений тишковец

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Одна женщина пострадала и 19 деревьев упали по предварительным итогам циклона в Москве, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах."Предварительные итоги циклона в Москве: 19 упавших деревьев, повреждены 6 автомобилей. В Гольяново от упавшего дерева пострадала женщина", - сказал собеседник агентства.Столичный главк МЧС ранее в четверг предупредил, что с полудня в Москве ожидаются ливни с грозами и градом, шквалистое усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Вечером в четверг в Москве местами прольется до 15-20 миллиметров осадков, или около 20% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

https://ria.ru/20220726/liven-1805109972.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, евгений тишковец, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)