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В Москве дерево упало на женщину
В Москве дерево упало на женщину - РИА Новости, 28.07.2022
В Москве дерево упало на женщину
Одна женщина пострадала и 19 деревьев упали по предварительным итогам циклона в Москве, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T21:34
2022-07-28T21:34
2022-07-28T21:34
происшествия
евгений тишковец
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Одна женщина пострадала и 19 деревьев упали по предварительным итогам циклона в Москве, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах."Предварительные итоги циклона в Москве: 19 упавших деревьев, повреждены 6 автомобилей. В Гольяново от упавшего дерева пострадала женщина", - сказал собеседник агентства.Столичный главк МЧС ранее в четверг предупредил, что с полудня в Москве ожидаются ливни с грозами и градом, шквалистое усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Вечером в четверг в Москве местами прольется до 15-20 миллиметров осадков, или около 20% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, евгений тишковец, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве дерево упало на женщину
В Москве после циклона пострадала женщина, упали 19 деревьев, повреждены шесть автомобилей