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В Москве дерево упало на женщину - РИА Новости, 28.07.2022
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В Москве дерево упало на женщину
В Москве дерево упало на женщину - РИА Новости, 28.07.2022
В Москве дерево упало на женщину
Одна женщина пострадала и 19 деревьев упали по предварительным итогам циклона в Москве, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T21:34
2022-07-28T21:34
происшествия
евгений тишковец
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Одна женщина пострадала и 19 деревьев упали по предварительным итогам циклона в Москве, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах."Предварительные итоги циклона в Москве: 19 упавших деревьев, повреждены 6 автомобилей. В Гольяново от упавшего дерева пострадала женщина", - сказал собеседник агентства.Столичный главк МЧС ранее в четверг предупредил, что с полудня в Москве ожидаются ливни с грозами и градом, шквалистое усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Вечером в четверг в Москве местами прольется до 15-20 миллиметров осадков, или около 20% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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происшествия, евгений тишковец, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:34 28.07.2022
 
В Москве дерево упало на женщину

В Москве после циклона пострадала женщина, упали 19 деревьев, повреждены шесть автомобилей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Одна женщина пострадала и 19 деревьев упали по предварительным итогам циклона в Москве, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах.
"Предварительные итоги циклона в Москве: 19 упавших деревьев, повреждены 6 автомобилей. В Гольяново от упавшего дерева пострадала женщина", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник коммунальных служб у открытого люка сточной канализации на проезжей части во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 16:20
Москву накрыл мощный ливень с грозой
Столичный главк МЧС ранее в четверг предупредил, что с полудня в Москве ожидаются ливни с грозами и градом, шквалистое усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Вечером в четверг в Москве местами прольется до 15-20 миллиметров осадков, или около 20% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
 
ПроисшествияЕвгений ТишковецМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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