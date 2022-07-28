https://ria.ru/20220728/posolstvo-1805497144.html

Ошибки Запада привели к агрокризису, заявили в посольстве России в США

Ошибки Запада привели к агрокризису, заявили в посольстве России в США - РИА Новости, 28.07.2022

Ошибки Запада привели к агрокризису, заявили в посольстве России в США

Посольство РФ в США заявило, что истоки агрокризиса кроются в ошибках макроэкономической политики Запада. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T09:54

2022-07-28T09:54

2022-07-28T10:15

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Посольство РФ в США заявило, что истоки агрокризиса кроются в ошибках макроэкономической политики Запада."Истоки агрокризиса кроются в системных ошибках в макроэкономической политике самих западных государств", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале."Обратили внимание на обвинения конгрессменов Грегори Микса и Майкла Маккола в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова в распространении в ходе турне по Африке дезинформации о непричастности нашей страны к продовольственному кризису... Заявления американских законодателей - часть клеветнической кампании против России и свидетельство отчаяния из-за неспособности изолировать нашу страну", - говорится в сообщении посольства.В посольстве отметили, что обратили внимание на обвинения американских конгрессменов в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова в распространении в ходе турне по Африке якобы дезинформации о непричастности РФ к продовольственному кризису.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.В ООН ранее неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220727/zerno-1805276140.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, москва, в мире