https://ria.ru/20220728/posolstvo-1805497144.html
Ошибки Запада привели к агрокризису, заявили в посольстве России в США
Ошибки Запада привели к агрокризису, заявили в посольстве России в США - РИА Новости, 28.07.2022
Ошибки Запада привели к агрокризису, заявили в посольстве России в США
Посольство РФ в США заявило, что истоки агрокризиса кроются в ошибках макроэкономической политики Запада. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T09:54
2022-07-28T09:54
2022-07-28T10:15
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Посольство РФ в США заявило, что истоки агрокризиса кроются в ошибках макроэкономической политики Запада."Истоки агрокризиса кроются в системных ошибках в макроэкономической политике самих западных государств", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале."Обратили внимание на обвинения конгрессменов Грегори Микса и Майкла Маккола в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова в распространении в ходе турне по Африке дезинформации о непричастности нашей страны к продовольственному кризису... Заявления американских законодателей - часть клеветнической кампании против России и свидетельство отчаяния из-за неспособности изолировать нашу страну", - говорится в сообщении посольства.В посольстве отметили, что обратили внимание на обвинения американских конгрессменов в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова в распространении в ходе турне по Африке якобы дезинформации о непричастности РФ к продовольственному кризису.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.В ООН ранее неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220727/zerno-1805276140.html
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РИА Новости
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09:54 28.07.2022 (обновлено: 10:15 28.07.2022)
Ошибки Запада привели к агрокризису, заявили в посольстве России в США
Посольство России в США: Москва исполнит обязательства по сельскохозяйственным контрактам
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Посольство РФ в США заявило
, что истоки агрокризиса кроются в ошибках макроэкономической политики Запада.
"Истоки агрокризиса кроются в системных ошибках в макроэкономической политике самих западных государств", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
"Обратили внимание на обвинения конгрессменов Грегори Микса и Майкла Маккола в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова в распространении в ходе турне по Африке дезинформации о непричастности нашей страны к продовольственному кризису... Заявления американских законодателей - часть клеветнической кампании против России и свидетельство отчаяния из-за неспособности изолировать нашу страну", - говорится в сообщении посольства.
"Российская сторона глубоко обеспокоена текущей ситуацией на международных рынках агропродукции. Намерены продолжать добросовестно исполнять все свои обязательства по экспортным сельскохозяйственным контрактам", - говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что обратили внимание на обвинения американских конгрессменов в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова в распространении в ходе турне по Африке якобы дезинформации о непричастности РФ к продовольственному кризису.
"Публичные заверения и "комфортные письма" не срабатывают. Необходимо обеспечить беспрепятственную работу транспортно-логистической системы, включая российские и зарубежные порты, а также нормальное финансовое сопровождение соответствующих операций", - говорится в сообщении.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
В ООН ранее неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.