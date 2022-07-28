https://ria.ru/20220728/popasnaya-1805499848.html

Украинские войска продолжают обстреливать Попасную

Украинские войска продолжают обстреливать Попасную - РИА Новости, 28.07.2022

Украинские войска продолжают обстреливать Попасную

Украинские войска продолжают обстреливать окраины Попасной в ЛНР, рассказал на видео, обнародованном в четверг пресс-службой МО РФ, военный комендант города... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T10:08

2022-07-28T10:08

2022-07-28T10:08

специальная военная операция на украине

в мире

сергей шойгу

владимир путин

луганская народная республика

россия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать окраины Попасной в ЛНР, рассказал на видео, обнародованном в четверг пресс-службой МО РФ, военный комендант города капитан Михаил Повельчук."Сейчас обстановка напряжённая, обстрелы до сих пор продолжаются, в центр города – реже, в основном летит все по окраинам. Каждый день горят дома мирных жителей, украинская армия продолжает уничтожать город Попасная", - заявил Повельчук.По его словам, жители приходят за гуманитарной помощью, за топливом для генераторов, чтобы обеспечить себя светом, по вопросам сохранения документов, изъятия трудовых книжек с разбомбленных предприятий."Мы выдаем сопровождение, патрули, чтобы обеспечить их безопасность, работаем плотно с мирным населением. Данные ведутся, люди возвращаются, обживаются", - добавил Повельчук.Об освобождении ЛНР министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 3 июля.

https://ria.ru/20220727/pereprava-1805449433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей шойгу, владимир путин, луганская народная республика, россия