https://ria.ru/20220728/popasnaya-1805499848.html
Украинские войска продолжают обстреливать Попасную
Украинские войска продолжают обстреливать Попасную - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские войска продолжают обстреливать Попасную
Украинские войска продолжают обстреливать окраины Попасной в ЛНР, рассказал на видео, обнародованном в четверг пресс-службой МО РФ, военный комендант города... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T10:08
2022-07-28T10:08
2022-07-28T10:08
специальная военная операция на украине
в мире
сергей шойгу
владимир путин
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать окраины Попасной в ЛНР, рассказал на видео, обнародованном в четверг пресс-службой МО РФ, военный комендант города капитан Михаил Повельчук."Сейчас обстановка напряжённая, обстрелы до сих пор продолжаются, в центр города – реже, в основном летит все по окраинам. Каждый день горят дома мирных жителей, украинская армия продолжает уничтожать город Попасная", - заявил Повельчук.По его словам, жители приходят за гуманитарной помощью, за топливом для генераторов, чтобы обеспечить себя светом, по вопросам сохранения документов, изъятия трудовых книжек с разбомбленных предприятий."Мы выдаем сопровождение, патрули, чтобы обеспечить их безопасность, работаем плотно с мирным населением. Данные ведутся, люди возвращаются, обживаются", - добавил Повельчук.Об освобождении ЛНР министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 3 июля.
https://ria.ru/20220727/pereprava-1805449433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей шойгу, владимир путин, луганская народная республика, россия
Украинские войска продолжают обстреливать Попасную
Комендант Попасной Повельчук заявил, что украинские войска продолжают обстреливать город
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать окраины Попасной в ЛНР, рассказал на видео, обнародованном в четверг пресс-службой МО РФ, военный комендант города капитан Михаил Повельчук.
"Сейчас обстановка напряжённая, обстрелы до сих пор продолжаются, в центр города – реже, в основном летит все по окраинам. Каждый день горят дома мирных жителей, украинская армия продолжает уничтожать город Попасная", - заявил Повельчук.
По его словам, жители приходят за гуманитарной помощью, за топливом для генераторов, чтобы обеспечить себя светом, по вопросам сохранения документов, изъятия трудовых книжек с разбомбленных предприятий.
"Мы выдаем сопровождение, патрули, чтобы обеспечить их безопасность, работаем плотно с мирным населением. Данные ведутся, люди возвращаются, обживаются", - добавил Повельчук.
Об освобождении ЛНР
министр обороны РФ Сергей Шойгу
доложил президенту Владимиру Путину
3 июля.