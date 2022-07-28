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В России разработан "помощник" медикам, работающим в регистратурах - РИА Новости, 28.07.2022
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В России разработан "помощник" медикам, работающим в регистратурах
В России разработан "помощник" медикам, работающим в регистратурах - РИА Новости, 28.07.2022
В России разработан "помощник" медикам, работающим в регистратурах
В России разработали устройство, которое поможет медикам в регистратуре быстрее обслуживать пациентов - это первый в мире сканер с автоматическим переносом... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T10:00
2022-07-28T10:00
корпорация мсп
мсп банк
европа
александр исаевич
технологии
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. В России разработали устройство, которое поможет медикам в регистратуре быстрее обслуживать пациентов - это первый в мире сканер с автоматическим переносом данных пациента напрямую в информационную систему, сообщает пресс-служба корпорации МСП (КМСП).Разработчиком устройства стал крупнейший производитель сервисных роботов в Европе — компания "Промобот" — который при поддержке Корпорации МСП и МСП Банка смог нарастить производственные площади.Promobot Scanner распознает данные паспорта и передает их в поля информационной системы медучреждения всего за 4 секунды. Между тем администратору в регистратуре на внесение нового пациента в медицинскую информационную систему (МИС) требуется от 3 до 5 минут. Половина этого времени тратится на ручной ввод данных паспорта в поля МИС.Стартап Promobot получил 200 миллионов рублей при поддержке Корпорации МСП — в рамках сделки между АО "Модернизация Инновации Развитие" (фонд "МИР", принадлежит Корпорации МСП) и ООО "Промобот".Производитель роботов также получал поддержку от Корпорации МСП в рамках программы поддержки стартап-проектов. Была предоставлена 100% гарантия в обеспечение кредита МСП Банка в размере 50 миллионов рублей для модернизации производства. За счёт этих средств компания нарастила производственные площади с 600 до 2 тысяч квадратных метров."Высокотехнологичные инновационные компании, ориентированные на дальнейшее развитие, могут рассчитывать на финансовую поддержку на льготных условиях. Для них в рамках федерального проекта правительства "Взлет — от стартапа до IPO" предусмотрена специальная программа кредитования, ставка по которой составляет 3% годовых. Привлечение финансирования на льготных условиях даст возможность таким компаниям для интенсивного роста", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
https://ria.ru/20211111/promobot-1758520762.html
https://ria.ru/20220705/razrabotki-1800402290.html
https://ria.ru/20220712/kreditovanie-1801907162.html
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корпорация мсп, мсп банк, европа, александр исаевич, технологии, новости компаний - экономика
10:00 28.07.2022
 

В России разработан "помощник" медикам, работающим в регистратурах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в регистратуре
Медицинский работник в регистратуре - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. В России разработали устройство, которое поможет медикам в регистратуре быстрее обслуживать пациентов - это первый в мире сканер с автоматическим переносом данных пациента напрямую в информационную систему, сообщает пресс-служба корпорации МСП (КМСП).
Разработчиком устройства стал крупнейший производитель сервисных роботов в Европе — компания "Промобот" — который при поддержке Корпорации МСП и МСП Банка смог нарастить производственные площади.
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Promobot Scanner распознает данные паспорта и передает их в поля информационной системы медучреждения всего за 4 секунды. Между тем администратору в регистратуре на внесение нового пациента в медицинскую информационную систему (МИС) требуется от 3 до 5 минут. Половина этого времени тратится на ручной ввод данных паспорта в поля МИС.
"На рынке уже есть решения для автоматизации регистратуры. В основном, это программные продукты, для их работы нужно покупать дополнительные устройства. Такие решения сокращают количество ошибок при вводе данных, но почти не сокращают время регистрации пациента. Директора медицинских клиник и лабораторий рассказали, что ошибки при вводе – это не серьезная проблема, с ней справляются сами администраторы. Основная потребность — сократить время регистрации пациента до нескольких секунд, чтобы уменьшить очереди",- сказал директор по развитию "Промобот" Олег Кивокурцев, слова которого цитирует пресс-служба КМСП.
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Стартап Promobot получил 200 миллионов рублей при поддержке Корпорации МСП — в рамках сделки между АО "Модернизация Инновации Развитие" (фонд "МИР", принадлежит Корпорации МСП) и ООО "Промобот".Производитель роботов также получал поддержку от Корпорации МСП в рамках программы поддержки стартап-проектов. Была предоставлена 100% гарантия в обеспечение кредита МСП Банка в размере 50 миллионов рублей для модернизации производства. За счёт этих средств компания нарастила производственные площади с 600 до 2 тысяч квадратных метров.
"Высокотехнологичные инновационные компании, ориентированные на дальнейшее развитие, могут рассчитывать на финансовую поддержку на льготных условиях. Для них в рамках федерального проекта правительства "Взлет — от стартапа до IPO" предусмотрена специальная программа кредитования, ставка по которой составляет 3% годовых. Привлечение финансирования на льготных условиях даст возможность таким компаниям для интенсивного роста", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
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Корпорация МСПМСП БанкЕвропаАлександр ИсаевичТехнологииНовости компаний - Экономика
 
 
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