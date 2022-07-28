https://ria.ru/20220728/pomoschnik-1805389565.html

В России разработан "помощник" медикам, работающим в регистратурах

В России разработан "помощник" медикам, работающим в регистратурах - РИА Новости, 28.07.2022

В России разработан "помощник" медикам, работающим в регистратурах

В России разработали устройство, которое поможет медикам в регистратуре быстрее обслуживать пациентов - это первый в мире сканер с автоматическим переносом... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T10:00

2022-07-28T10:00

2022-07-28T10:00

корпорация мсп

мсп банк

европа

александр исаевич

технологии

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583707632_0:0:2886:1624_1920x0_80_0_0_54af103242e1c181314c36693a29432b.jpg

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. В России разработали устройство, которое поможет медикам в регистратуре быстрее обслуживать пациентов - это первый в мире сканер с автоматическим переносом данных пациента напрямую в информационную систему, сообщает пресс-служба корпорации МСП (КМСП).Разработчиком устройства стал крупнейший производитель сервисных роботов в Европе — компания "Промобот" — который при поддержке Корпорации МСП и МСП Банка смог нарастить производственные площади.Promobot Scanner распознает данные паспорта и передает их в поля информационной системы медучреждения всего за 4 секунды. Между тем администратору в регистратуре на внесение нового пациента в медицинскую информационную систему (МИС) требуется от 3 до 5 минут. Половина этого времени тратится на ручной ввод данных паспорта в поля МИС.Стартап Promobot получил 200 миллионов рублей при поддержке Корпорации МСП — в рамках сделки между АО "Модернизация Инновации Развитие" (фонд "МИР", принадлежит Корпорации МСП) и ООО "Промобот".Производитель роботов также получал поддержку от Корпорации МСП в рамках программы поддержки стартап-проектов. Была предоставлена 100% гарантия в обеспечение кредита МСП Банка в размере 50 миллионов рублей для модернизации производства. За счёт этих средств компания нарастила производственные площади с 600 до 2 тысяч квадратных метров."Высокотехнологичные инновационные компании, ориентированные на дальнейшее развитие, могут рассчитывать на финансовую поддержку на льготных условиях. Для них в рамках федерального проекта правительства "Взлет — от стартапа до IPO" предусмотрена специальная программа кредитования, ставка по которой составляет 3% годовых. Привлечение финансирования на льготных условиях даст возможность таким компаниям для интенсивного роста", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

https://ria.ru/20211111/promobot-1758520762.html

https://ria.ru/20220705/razrabotki-1800402290.html

https://ria.ru/20220712/kreditovanie-1801907162.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, мсп банк, европа, александр исаевич, технологии, новости компаний - экономика