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Медведев считает, что отношения с Финляндией и Швецией подлежат пересмотру - РИА Новости, 28.07.2022
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Медведев считает, что отношения с Финляндией и Швецией подлежат пересмотру
Медведев считает, что отношения с Финляндией и Швецией подлежат пересмотру - РИА Новости, 28.07.2022
Медведев считает, что отношения с Финляндией и Швецией подлежат пересмотру
Отношения России с Финляндией и Швецией после их решения о вступлении в НАТО подлежат пересмотру, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T17:39
2022-07-28T17:53
в мире
дмитрий медведев
нато
финляндия
швеция
россия
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СОРТАВАЛА (Карелия), 28 июл - РИА Новости. Отношения России с Финляндией и Швецией после их решения о вступлении в НАТО подлежат пересмотру, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В четверг в Карелии Медведев провел совещание об обеспечении безопасности РФ на северо-западном направлении в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО."Совершенно очевидно, что в результате этого решения та самая известная линия Паасикиви - Кекконена, если говорить о Финляндии, да и отношения с нейтральной Швецией подлежат пересмотру", - сказал Медведев журналистам по итогам совещания.Линия Паасикиви — Кекконена — внешнеполитический курс послевоенной Финляндии, направленный на поддержание дружественных отношений с СССР.Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих двух стран к альянсу. После подписания стартовала процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами. Ряд стран НАТО уже ратифицировал протоколы.
https://ria.ru/20220720/nato-1803738865.html
https://ria.ru/20220728/nato-1805657579.html
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в мире, дмитрий медведев, нато, финляндия, швеция, россия
17:39 28.07.2022 (обновлено: 17:53 28.07.2022)
 
Медведев считает, что отношения с Финляндией и Швецией подлежат пересмотру

Зампред Совбеза Медведев считает, что отношения с Финляндией и Швецией подлежат пересмотру

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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СОРТАВАЛА (Карелия), 28 июл - РИА Новости. Отношения России с Финляндией и Швецией после их решения о вступлении в НАТО подлежат пересмотру, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В четверг в Карелии Медведев провел совещание об обеспечении безопасности РФ на северо-западном направлении в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 15:18
Эрдоган назвал условие для поддержки вступления Швеции и Финляндии в НАТО
"Совершенно очевидно, что в результате этого решения та самая известная линия Паасикиви - Кекконена, если говорить о Финляндии, да и отношения с нейтральной Швецией подлежат пересмотру", - сказал Медведев журналистам по итогам совещания.
Линия Паасикиви — Кекконена — внешнеполитический курс послевоенной Финляндии, направленный на поддержание дружественных отношений с СССР.
Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих двух стран к альянсу. После подписания стартовала процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами. Ряд стран НАТО уже ратифицировал протоколы.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 17:28
Решение Финляндии и Швеции усложняет ситуацию в регионе, заявил Медведев
 
В миреДмитрий МедведевНАТОФинляндияШвецияРоссия
 
 
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