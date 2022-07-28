https://ria.ru/20220728/politika-1805664569.html

Медведев считает, что отношения с Финляндией и Швецией подлежат пересмотру

Медведев считает, что отношения с Финляндией и Швецией подлежат пересмотру - РИА Новости, 28.07.2022

Медведев считает, что отношения с Финляндией и Швецией подлежат пересмотру

Отношения России с Финляндией и Швецией после их решения о вступлении в НАТО подлежат пересмотру, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T17:39

2022-07-28T17:39

2022-07-28T17:53

в мире

дмитрий медведев

нато

финляндия

швеция

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769811555_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_f393808dd898f7ff1fb4bb0ec3b39860.jpg

СОРТАВАЛА (Карелия), 28 июл - РИА Новости. Отношения России с Финляндией и Швецией после их решения о вступлении в НАТО подлежат пересмотру, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В четверг в Карелии Медведев провел совещание об обеспечении безопасности РФ на северо-западном направлении в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО."Совершенно очевидно, что в результате этого решения та самая известная линия Паасикиви - Кекконена, если говорить о Финляндии, да и отношения с нейтральной Швецией подлежат пересмотру", - сказал Медведев журналистам по итогам совещания.Линия Паасикиви — Кекконена — внешнеполитический курс послевоенной Финляндии, направленный на поддержание дружественных отношений с СССР.Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих двух стран к альянсу. После подписания стартовала процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами. Ряд стран НАТО уже ратифицировал протоколы.

https://ria.ru/20220720/nato-1803738865.html

https://ria.ru/20220728/nato-1805657579.html

финляндия

швеция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дмитрий медведев, нато, финляндия, швеция, россия