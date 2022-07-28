https://ria.ru/20220728/poliklinika-1805639270.html

Поликлинику на 750 посещений в смену построят в подмосковном Сапроново

Поликлинику на 750 посещений в смену построят в подмосковном Сапроново - РИА Новости, 28.07.2022

Поликлинику на 750 посещений в смену построят в подмосковном Сапроново

Новую детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену построят в деревне Сапроново Ленинского городского округа Подмосковья, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:43

2022-07-28T16:43

2022-07-28T16:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Новую детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену построят в деревне Сапроново Ленинского городского округа Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.Строительство пройдет в рамках национального проекта "Здравоохранение". Проектирование и строительство будет осуществляться за счет средств бюджета в рамках единой закупки "под ключ"."Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для организации конкурсных процедур по проектированию и строительству поликлиники на 750 посещений в смену в деревне Сапроново",- приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева.Ввод объекта намечен на 2025 год.

https://ria.ru/20220518/podmoskove-1789255214.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество