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Поликлинику на 750 посещений в смену построят в подмосковном Сапроново - РИА Новости, 28.07.2022
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https://ria.ru/20220728/poliklinika-1805639270.html
Поликлинику на 750 посещений в смену построят в подмосковном Сапроново
Поликлинику на 750 посещений в смену построят в подмосковном Сапроново - РИА Новости, 28.07.2022
Поликлинику на 750 посещений в смену построят в подмосковном Сапроново
Новую детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену построят в деревне Сапроново Ленинского городского округа Подмосковья, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:43
2022-07-28T16:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Новую детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену построят в деревне Сапроново Ленинского городского округа Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.Строительство пройдет в рамках национального проекта "Здравоохранение". Проектирование и строительство будет осуществляться за счет средств бюджета в рамках единой закупки "под ключ"."Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для организации конкурсных процедур по проектированию и строительству поликлиники на 750 посещений в смену в деревне Сапроново",- приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева.Ввод объекта намечен на 2025 год.
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московская область (подмосковье), общество
16:43 28.07.2022
 

Поликлинику на 750 посещений в смену построят в подмосковном Сапроново

© Depositphotos / AndreyPopovПлан здания
План здания - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Depositphotos / AndreyPopov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Новую детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену построят в деревне Сапроново Ленинского городского округа Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
Строительство пройдет в рамках национального проекта "Здравоохранение". Проектирование и строительство будет осуществляться за счет средств бюджета в рамках единой закупки "под ключ".
"Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для организации конкурсных процедур по проектированию и строительству поликлиники на 750 посещений в смену в деревне Сапроново",- приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева.
Ввод объекта намечен на 2025 год.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с врачами заложил первый камень в основание строительства новой комплексной поликлиники в микрорайоне Ивановские дворики - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 15:36Новости Подмосковья
В подмосковном Серпухове построят новую комплексную поликлинику
 
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