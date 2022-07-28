https://ria.ru/20220728/pivo-1805731661.html

Минпромторг дорабатывает проект постановления о правилах маркировки пива

Минпромторг дорабатывает проект постановления о правилах маркировки пива - РИА Новости, 28.07.2022

Минпромторг дорабатывает проект постановления о правилах маркировки пива

Минпромторг РФ прорабатывает проект постановления о правилах маркировки пива с учетом предложенных недавно решений по датам, принятие документа планируется до 1 РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T22:48

2022-07-28T22:48

2022-07-28T22:48

даниил бриман

экономика

союз российских пивоваров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

пиво

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ прорабатывает проект постановления о правилах маркировки пива с учетом предложенных недавно решений по датам, принятие документа планируется до 1 декабря 2022 года, запуск самой маркировки возможен с 1 апреля 2023 года, но окончательное решение принимать будет правительство РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."На данный момент проект постановления о правилах маркировки пива дорабатывается с учетом принятых на совещании решений. Планируется его принятие до 1 декабря 2022 года", - сообщили в пресс-службе. Там добавили, что официальные сроки запуска маркировки пива утвердит правительство РФ, поскольку министерство не уполномочено принимать такие решения в соответствии с законом о торговле.Минпромторг России, ЦРПТ и Ассоциация производителей пива договорились о сроках начала цифровой маркировки пивной продукции: с 1 апреля 2023 года предполагается запустить маркировку для пивной продукции в кегах, с 1 октября – в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года – в алюминиевых банках. При этом председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман заявил РИА Новости, что озвученные сроки создают конкурентные преимущества для крупных и транснациональных компаний, которые производят как раз продукцию в алюминиевых банках.В министерстве подчеркнули, что стороны договорились по этапности введения маркировки пива, а сам запуск маркировки пива был согласован с 1 апреля 2023 года. "Сроки были зафиксированы на основе предложений Ассоциации производителей пива. Учитывались различные критерии, включая сезонность продаж и доля контрафакта в пивной отрасли", - отметили в пресс-службе.Комментируя заявление Союза российских пивоваров, в пресс-службе заявили, что предложенные этапы введения маркировки не создают преференций для тех или иных представителей рынка, поскольку предусматривают одинаковые требования для малых и крупных участников оборота пивной отрасли.Кроме того, по данным ООО "Оператор-ЦРПТ" (оператор маркировки), предприятия, входящие в Союз российских пивоваров и участвующие в эксперименте по маркировке, используют все форм-факторы упаковки пива, в том числе алюминиевые банки, добавили в пресс-службе.В свою очередь в Ассоциации производителей пива сообщили, что не считают этичным комментировать заявления других участников рынка или отраслевых союзов. "Оценку таких заявлений, в том числе правовые последствия их ложности, должны давать компетентные органы, например, Федеральная антимонопольная служба", - сообщил представитель АПП. Он добавил, что ассоциация продолжает подготовку к внедрению маркировки в заявленные в соглашении с ЦРПТ и Минпромторгом сроки.

https://ria.ru/20220712/pivo-1802030742.html

https://ria.ru/20220724/alkogol-1804587135.html

https://ria.ru/20220523/butylki-1790282714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

даниил бриман, экономика, союз российских пивоваров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, пиво