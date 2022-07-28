https://ria.ru/20220728/perevooruzhenie-1805548738.html

Оренбургский ЭМЗ получит 5,7 млн рублей на техническое перевооружение

Оренбургский ЭМЗ получит 5,7 млн рублей на техническое перевооружение - РИА Новости, 28.07.2022

Оренбургский ЭМЗ получит 5,7 млн рублей на техническое перевооружение

Тюльганский электромеханический завод получил кредит в размере 5,7 миллиона рублей на техническое перевооружение, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T13:12

2022-07-28T13:12

2022-07-28T13:12

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

фонд развития промышленности

экономика

технологии

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ОРЕНБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Тюльганский электромеханический завод получил кредит в размере 5,7 миллиона рублей на техническое перевооружение, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.Льготный заем в рамках региональной программы "Инвестиционные проекты" одобрен Фондом развития промышленности Оренбургской области. На средства займа завод планирует приобрести современное оборудование с цифровым управлением для обработки металла и его покраски. Общий бюджет проекта составляет 15,6 миллиона рублей. Его реализация позволит предприятию инвестировать в основной капитал 8,5 миллиона рублей и увеличить объемы реализации продукции на 17 миллионов рублей.В прошлом году завод получил заем в размере около 11 миллионов рублей на приобретение нового современного оборудования. В результате увеличен выпуск продукции на 20%, улучшено качество выпускаемых изделий, а также запущены в серийное производство ряд новых продуктов.Пресс-служба напоминает, что областной фонд развития промышленности начал работу в 2019 году, предприятиям Оренбуржья уже выданы льготные займы на 426 миллионов рублей. В этом году фонд докапитализировали. В условиях санкционного давления у предприятий появилась возможность получить средства на развитие новых инвестиционных проектов, в дальнейшем это – выход на новые рынки сбыта.С начала года оренбургские промышленники получили более 67 миллионов рублей на запуск новых производств.Фонд также выдает займы на пополнение оборотных средств и по программе "Производительность труда". Всего на 2022 год на займы для промышленных предприятий в областном бюджете предусмотрены более 350 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220727/byudzhet-1805322776.html

https://ria.ru/20220718/stroitelstvo-1803198738.html

https://ria.ru/20220708/orenburzhe-1801234488.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер, фонд развития промышленности, экономика, технологии