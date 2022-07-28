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На доплаты неработающим пенсионерам выделят более десяти миллиардов рублей - РИА Новости, 28.07.2022
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На доплаты неработающим пенсионерам выделят более десяти миллиардов рублей
На доплаты неработающим пенсионерам выделят более десяти миллиардов рублей - РИА Новости, 28.07.2022
На доплаты неработающим пенсионерам выделят более десяти миллиардов рублей
Более одного миллиона неработающих пенсионеров смогут получить доплаты, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:55
2022-07-28T15:20
правительство рф
пенсии
михаил мишустин
россия
общество
владимир путин
антон котяков
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Более одного миллиона неработающих пенсионеров смогут получить доплаты, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Глава правительства напомнил, что президент Владимир Путин поручил с 1 июня увеличить прожиточный минимум на десять процентов, что повысило нагрузку на бюджеты субъектов. Мишустин добавил, что федеральные субсидии смогут компенсировать связанные с новыми выплатами расходы.Как сообщал премьер-министр в мае, теперь неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно будут получать свыше 19 тысяч рублей. Также глава Минтруда Антон Котяков уточнял, что прожиточный минимум для пенсионеров составляет 11 970 рублей. Выплаты, привязанные к этому показателю, будет проиндексированы автоматически, подавать заявление не нужно.
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правительство рф, пенсии, михаил мишустин, россия, общество, владимир путин, антон котяков
13:55 28.07.2022 (обновлено: 15:20 28.07.2022)
 
На доплаты неработающим пенсионерам выделят более десяти миллиардов рублей

Правительство выделит свыше десяти миллиардов рублей на доплаты неработающим пенсионерам

© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Depositphotos / Denis Vostrikov
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Более одного миллиона неработающих пенсионеров смогут получить доплаты, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Мы сегодня выделим свыше десяти миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров. Средства регионы получат на социальные доплаты к пенсиям граждан, чей доход меньше прожиточного минимума", — сказал он на совещании с правительством.

Глава правительства напомнил, что президент Владимир Путин поручил с 1 июня увеличить прожиточный минимум на десять процентов, что повысило нагрузку на бюджеты субъектов.
Мишустин добавил, что федеральные субсидии смогут компенсировать связанные с новыми выплатами расходы.
Как сообщал премьер-министр в мае, теперь неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно будут получать свыше 19 тысяч рублей. Также глава Минтруда Антон Котяков уточнял, что прожиточный минимум для пенсионеров составляет 11 970 рублей. Выплаты, привязанные к этому показателю, будет проиндексированы автоматически, подавать заявление не нужно.
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Правительство РФПенсииМихаил МишустинРоссияОбществоВладимир ПутинАнтон Котяков
 
 
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