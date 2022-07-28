https://ria.ru/20220728/pensionery-1805568878.html

На доплаты неработающим пенсионерам выделят более десяти миллиардов рублей

На доплаты неработающим пенсионерам выделят более десяти миллиардов рублей - РИА Новости, 28.07.2022

На доплаты неработающим пенсионерам выделят более десяти миллиардов рублей

Более одного миллиона неработающих пенсионеров смогут получить доплаты, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T13:55

2022-07-28T13:55

2022-07-28T15:20

правительство рф

пенсии

михаил мишустин

россия

общество

владимир путин

антон котяков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/67/1552146739_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_1665e12f9f8c01541af00c7efffd420d.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Более одного миллиона неработающих пенсионеров смогут получить доплаты, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Глава правительства напомнил, что президент Владимир Путин поручил с 1 июня увеличить прожиточный минимум на десять процентов, что повысило нагрузку на бюджеты субъектов. Мишустин добавил, что федеральные субсидии смогут компенсировать связанные с новыми выплатами расходы.Как сообщал премьер-министр в мае, теперь неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно будут получать свыше 19 тысяч рублей. Также глава Минтруда Антон Котяков уточнял, что прожиточный минимум для пенсионеров составляет 11 970 рублей. Выплаты, привязанные к этому показателю, будет проиндексированы автоматически, подавать заявление не нужно.

https://radiosputnik.ria.ru/20220726/pensiya-1805006034.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

правительство рф, пенсии, михаил мишустин, россия, общество, владимир путин, антон котяков