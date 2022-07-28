https://ria.ru/20220728/pamyatnik-1805479767.html
Член Запорожской ВГА пообещал установить новый памятник Пушкину
Член Запорожской ВГА пообещал установить новый памятник Пушкину - РИА Новости, 28.07.2022
Член Запорожской ВГА пообещал установить новый памятник Пушкину
Член администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что после освобождения областного центра города Запорожье там установят вместо снесенного... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T07:11
2022-07-28T07:11
2022-07-28T07:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Член администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что после освобождения областного центра города Запорожье там установят вместо снесенного украинскими националистами новый памятник русскому поэту Александру Пушкину.Ранее сообщалось, что в центре Запорожья демонтировали памятник Пушкину. Бюст из кованой меди простоял в городе более 20 лет и был демонтирован 26 июля вечером с разрешения мэрии. Запорожская область на данный момент освобождена более чем на 70%. При этом областной центр город Запорожье находится под контролем украинской армии."После освобождения Запорожья мы восстановим историческую справедливость и увековечим память о Пушкине, посещавшем наш город. Будет установлен новый полноценный памятник в честь нашего великого поэта", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, бесчинство украинских националистов и террор населения Запорожской области не сойдет украинским националистам так просто с рук.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, запорожская область, запорожье
07:11 28.07.2022 (обновлено: 07:37 28.07.2022)
Член Запорожской ВГА пообещал установить новый памятник Пушкину
Член ВГА Запорожской области Рогов пообещал установить новый памятник Александру Пушкину
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Член администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что после освобождения областного центра города Запорожье там установят вместо снесенного украинскими националистами новый памятник русскому поэту Александру Пушкину.
Ранее сообщалось, что в центре Запорожья
демонтировали памятник Пушкину. Бюст из кованой меди простоял в городе более 20 лет и был демонтирован 26 июля вечером с разрешения мэрии. Запорожская область
на данный момент освобождена более чем на 70%. При этом областной центр город Запорожье находится под контролем украинской армии.
"После освобождения Запорожья мы восстановим историческую справедливость и увековечим память о Пушкине, посещавшем наш город. Будет установлен новый полноценный памятник в честь нашего великого поэта", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, бесчинство украинских националистов и террор населения Запорожской области не сойдет украинским националистам так просто с рук.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России
.