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Воробьев: все больше людей стали проводить отпуск в Подмосковье - РИА Новости, 28.07.2022
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Воробьев: все больше людей стали проводить отпуск в Подмосковье
Воробьев: все больше людей стали проводить отпуск в Подмосковье - РИА Новости, 28.07.2022
Воробьев: все больше людей стали проводить отпуск в Подмосковье
Подмосковные власти фиксируют рост туристического потока на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:47
2022-07-28T12:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
общество
чехов
туризм
культура
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Подмосковные власти фиксируют рост туристического потока на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Он также добавил, что большой популярностью пользуются активности и мероприятия, проходящие в регионе.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество, чехов, туризм, культура
12:47 28.07.2022
 

Воробьев: все больше людей стали проводить отпуск в Подмосковье

© Depositphotos / OlyaSolodenko Свято-Троицкая Сергиева лавра в г. Сергиев Посад Московской области
Свято-Троицкая Сергиева лавра в г. Сергиев Посад Московской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Depositphotos / OlyaSolodenko
Свято-Троицкая Сергиева лавра в г. Сергиев Посад Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Подмосковные власти фиксируют рост туристического потока на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Мы видим огромное количество людей, наших жителей, которые отдыхают, проводят не просто выходные, а отпуск в Подмосковье. Поэтому стараемся здесь уделать внимание, и все наши детские летние лагеря заполнены, и пляжи заполнены, - благо погода радует", - сказал Воробьев.
Он также добавил, что большой популярностью пользуются активности и мероприятия, проходящие в регионе.
"Фестиваль сыра, который пройдет с 5 по 7 августа. 30 июля у нас "Гуляй, город" в Чехове – интересный фестиваль будет, Джазовые сезоны где-то в 20-х числах августа в Ленинских горках будут проходить. Поэтому стараемся афишу наполнять", - сказал Воробьев.
Фестиваль Подмосковье — территория дружбы прошел в Балашихе
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Фестиваль "Подмосковье — территория дружбы" прошел в Балашихе
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевОбществоЧеховТуризмКультура
 
 
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