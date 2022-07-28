https://ria.ru/20220728/otpusk-1805540425.html

Воробьев: все больше людей стали проводить отпуск в Подмосковье

Воробьев: все больше людей стали проводить отпуск в Подмосковье - РИА Новости, 28.07.2022

Воробьев: все больше людей стали проводить отпуск в Подмосковье

Подмосковные власти фиксируют рост туристического потока на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:47

2022-07-28T12:47

2022-07-28T12:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

общество

чехов

туризм

культура

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Подмосковные власти фиксируют рост туристического потока на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Он также добавил, что большой популярностью пользуются активности и мероприятия, проходящие в регионе.

https://ria.ru/20220612/festival-1794928172.html

московская область (подмосковье)

чехов

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество, чехов, туризм, культура