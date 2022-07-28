Воробьев: все больше людей стали проводить отпуск в Подмосковье
© Depositphotos / OlyaSolodenko Свято-Троицкая Сергиева лавра в г. Сергиев Посад Московской области
© Depositphotos / OlyaSolodenko
Свято-Троицкая Сергиева лавра в г. Сергиев Посад Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Подмосковные власти фиксируют рост туристического потока на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Мы видим огромное количество людей, наших жителей, которые отдыхают, проводят не просто выходные, а отпуск в Подмосковье. Поэтому стараемся здесь уделать внимание, и все наши детские летние лагеря заполнены, и пляжи заполнены, - благо погода радует", - сказал Воробьев.
Он также добавил, что большой популярностью пользуются активности и мероприятия, проходящие в регионе.
"Фестиваль сыра, который пройдет с 5 по 7 августа. 30 июля у нас "Гуляй, город" в Чехове – интересный фестиваль будет, Джазовые сезоны где-то в 20-х числах августа в Ленинских горках будут проходить. Поэтому стараемся афишу наполнять", - сказал Воробьев.