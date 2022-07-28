https://ria.ru/20220728/otlichiya-1805468297.html

Врач рассказал, как отличить коронавирус от летних инфекций

Врач рассказал, как отличить коронавирус от летних инфекций - РИА Новости, 28.07.2022

Врач рассказал, как отличить коронавирус от летних инфекций

Из южных регионов России туристы могут привезти домой длинный список различных вирусов, в том числе коронавирус, предупредил врач-инфекционист, вакцинолог... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T02:10

2022-07-28T02:10

2022-07-28T02:10

общество

здоровье - общество

евгений тимаков

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Из южных регионов России туристы могут привезти домой длинный список различных вирусов, в том числе коронавирус, предупредил врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. В интервью радио Sputnik он рассказал, как отличить обычную инфекцию от COVID-19.Вспышки вирусных заболеваний – не редкость на переполненных летних курортах. Причем не всегда болезнь дает о себе знать сразу, бывает, что симптомы проявляются, когда человек уже вернулся домой.И прежде всего, отметил врач, нужно понять, о каком заболевании идет речь.Если же к этим симптомам – или к части из них – добавляются кашель, чихание, боль в горле, то, скорее всего, это означает, что в ваш организм попал омикрон-штамм коронавируса, продолжил инфекционист.В этом случае, по его словам, обязательно нужно сдать ПЦР-тест."Он поможет определить, коронавирус у вас или нет. Это надо делать оперативно, чтобы врачи определили, чем вас лечить и чем лечить людей, которые с вами контактировали", – пояснил Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество, евгений тимаков, коронавирус covid-19