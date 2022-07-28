https://ria.ru/20220728/otlichiya-1805468297.html
Врач рассказал, как отличить коронавирус от летних инфекций
Врач рассказал, как отличить коронавирус от летних инфекций - РИА Новости, 28.07.2022
Врач рассказал, как отличить коронавирус от летних инфекций
Из южных регионов России туристы могут привезти домой длинный список различных вирусов, в том числе коронавирус, предупредил врач-инфекционист, вакцинолог... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T02:10
2022-07-28T02:10
2022-07-28T02:10
общество
здоровье - общество
евгений тимаков
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Из южных регионов России туристы могут привезти домой длинный список различных вирусов, в том числе коронавирус, предупредил врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. В интервью радио Sputnik он рассказал, как отличить обычную инфекцию от COVID-19.Вспышки вирусных заболеваний – не редкость на переполненных летних курортах. Причем не всегда болезнь дает о себе знать сразу, бывает, что симптомы проявляются, когда человек уже вернулся домой.И прежде всего, отметил врач, нужно понять, о каком заболевании идет речь.Если же к этим симптомам – или к части из них – добавляются кашель, чихание, боль в горле, то, скорее всего, это означает, что в ваш организм попал омикрон-штамм коронавируса, продолжил инфекционист.В этом случае, по его словам, обязательно нужно сдать ПЦР-тест."Он поможет определить, коронавирус у вас или нет. Это надо делать оперативно, чтобы врачи определили, чем вас лечить и чем лечить людей, которые с вами контактировали", – пояснил Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, евгений тимаков, коронавирус covid-19
Врач рассказал, как отличить коронавирус от летних инфекций
Врач Тимаков назвал отличием коронавируса от летних инфекций боль в горле и кашель
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Из южных регионов России туристы могут привезти домой длинный список различных вирусов, в том числе коронавирус, предупредил врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. В интервью радио Sputnik он рассказал
, как отличить обычную инфекцию от COVID-19.
Вспышки вирусных заболеваний – не редкость на переполненных летних курортах. Причем не всегда болезнь дает о себе знать сразу, бывает, что симптомы проявляются, когда человек уже вернулся домой.
И прежде всего, отметил врач, нужно понять, о каком заболевании идет речь.
"Летом огромное количество болезней, которые привозят к нам с юга. Это различные кишечные вирусы: энтеровирус, ротавирус, норовирус и так далее. Если вирус проявляет себя в виде тошноты, рвоты, расстройства стула и высокой температуры, то, вероятнее всего, это кишечная вирусная инфекция", – сказал Евгений Тимаков.
Если же к этим симптомам – или к части из них – добавляются кашель, чихание, боль в горле, то, скорее всего, это означает, что в ваш организм попал омикрон-штамм коронавируса, продолжил инфекционист.
В этом случае, по его словам, обязательно нужно сдать ПЦР-тест.
"Он поможет определить, коронавирус у вас или нет. Это надо делать оперативно, чтобы врачи определили, чем вас лечить и чем лечить людей, которые с вами контактировали", – пояснил Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik.