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В Госдуму внесли проект о регламентации прав заключенных на свидания - РИА Новости, 28.07.2022
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В Госдуму внесли проект о регламентации прав заключенных на свидания
В Госдуму внесли проект о регламентации прав заключенных на свидания - РИА Новости, 28.07.2022
В Госдуму внесли проект о регламентации прав заключенных на свидания
В Госдуму внесён законопроект, которым предлагается регламентировать порядок реализации прав заключённых в зависимости от основания введения режима особых... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T17:51
2022-07-28T17:51
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект, которым предлагается регламентировать порядок реализации прав заключённых в зависимости от основания введения режима особых условий, в том числе прав на свидания, получение посылок, соответствующий документ размещён в думской электронной базе."Предлагается регламентировать порядок реализации прав осужденных на свидания, получение посылок, передач и бандеролей, переписку и переводы денежных средств, телефонные разговоры, прогулки, просмотр кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач, приобретение и хранение литературы и письменных принадлежностей, передвижение без конвоя или сопровождения, выезды за пределы исправительных учреждений в зависимости от оснований введения режима особых условий", - сообщается в пояснительной записке к проекту.Уточняется, что во время действия режима особых условий на территории исправительного учреждения может быть ограничена деятельность некоторых служб, а также изменён распорядок дня."В период действия режима особых условий в исправительном учреждении может быть изменен распорядок дня, ограничена деятельность производственных, коммунально-бытовых, культурно-просветительных и иных служб, за исключением медико-санитарных, введены усиленный вариант охраны и надзора, особый порядок допуска на объекты", - сообщается в тексте проекта.Кроме того, проектом предлагается расширить перечень оснований для введения режима особых условий, в том числе предлагается включить в перечень захват заложников."Режим особых условий также может быть введен в исправительном учреждении при захвате заложников, массовых беспорядках или групповом неповиновении осужденных, при наличии реальной угрозы вооруженного нападения на исправительное учреждение, а также при введении ограничительных мероприятий (карантина) в пределах исправительного учреждения", - уточняется в тексте проекта.
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россия, госдума рф, общество
17:51 28.07.2022
 
В Госдуму внесли проект о регламентации прав заключенных на свидания

В Госдуму внесли проект о регламентации прав заключенных на свидания и получение посылок

© РИА Новости / Табылды КадырбековЗаключенные в исправительной колонии
Заключенные в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Заключенные в исправительной колонии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект, которым предлагается регламентировать порядок реализации прав заключённых в зависимости от основания введения режима особых условий, в том числе прав на свидания, получение посылок, соответствующий документ размещён в думской электронной базе.
"Предлагается регламентировать порядок реализации прав осужденных на свидания, получение посылок, передач и бандеролей, переписку и переводы денежных средств, телефонные разговоры, прогулки, просмотр кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач, приобретение и хранение литературы и письменных принадлежностей, передвижение без конвоя или сопровождения, выезды за пределы исправительных учреждений в зависимости от оснований введения режима особых условий", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
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Уточняется, что во время действия режима особых условий на территории исправительного учреждения может быть ограничена деятельность некоторых служб, а также изменён распорядок дня.
"В период действия режима особых условий в исправительном учреждении может быть изменен распорядок дня, ограничена деятельность производственных, коммунально-бытовых, культурно-просветительных и иных служб, за исключением медико-санитарных, введены усиленный вариант охраны и надзора, особый порядок допуска на объекты", - сообщается в тексте проекта.
Кроме того, проектом предлагается расширить перечень оснований для введения режима особых условий, в том числе предлагается включить в перечень захват заложников.
"Режим особых условий также может быть введен в исправительном учреждении при захвате заложников, массовых беспорядках или групповом неповиновении осужденных, при наличии реальной угрозы вооруженного нападения на исправительное учреждение, а также при введении ограничительных мероприятий (карантина) в пределах исправительного учреждения", - уточняется в тексте проекта.
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