https://ria.ru/20220728/ospa-1805518353.html

Переименовывать оспу обезьян нет смысла, заявил инфекционист

Переименовывать оспу обезьян нет смысла, заявил инфекционист - РИА Новости, 28.07.2022

Переименовывать оспу обезьян нет смысла, заявил инфекционист

Оспа обезьян названа так из-за того, что первоначально вирус был обнаружен у приматов и переименовывать болезнь особого смысла нет, на течение эпидпроцесса это... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T11:36

2022-07-28T11:36

2022-07-28T11:36

коронавирус covid-19

воз

тедрос адханом гебрейесус

оспа обезьян

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Оспа обезьян названа так из-за того, что первоначально вирус был обнаружен у приматов и переименовывать болезнь особого смысла нет, на течение эпидпроцесса это никак не скажется, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что организация намерена переименовать вирус оспы обезьян в ближайшее время по просьбе ученых."Я, честно говоря, не думаю, что сейчас стоит привлекать какие-то ресурсы к ребрендингу инфекционного заболевания. Оспа обезьян почему называется так? Потому что первоначально данный вирус был обнаружен у приматов, и переименовывать на сегодняшний момент я не вижу смысла. Это никак не повлияет на течение эпидемического процесса", - сказал Вознесенский.

https://ria.ru/20220727/ospa-1805296509.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

коронавирус covid-19, воз, тедрос адханом гебрейесус, оспа обезьян, общество, здоровье - общество