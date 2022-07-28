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В Воронеже проверяют видео с осквернением могил и "танцами" на кладбище
В Воронеже проверяют видео с осквернением могил и "танцами" на кладбище - РИА Новости, 28.07.2022
В Воронеже проверяют видео с осквернением могил и "танцами" на кладбище
Полиция в Воронежской области начала проверку видео, на котором молодой человек оскверняет могилы на кладбище. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:30
2022-07-28T16:30
2022-07-28T18:01
происшествия
воронежская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОРОНЕЖ, 28 июл - РИА Новости. Полиция в Воронежской области начала проверку видео, на котором молодой человек оскверняет могилы на кладбище.Видео, на котором молодой человек исполняет на могилах "танцы" и целуется с другим юношей, появилось в четверг в ряде Telegram-каналов. Сообщалось, что этот вызывающий перфоманс произошел на одном из воронежских кладбищ."Сотрудниками полиции по факту опубликования видеозаписи с осквернением могил на одном из кладбищ проводится проверка, устанавливается место, где была сделана видеозапись, а также лицо, причастное к совершению противоправных действий", - информирует ГУМВД по Воронежской области. По результатам проверки, как отмечает полиция, будет дана правовая оценка "указанным на видео действиям".
https://ria.ru/20220616/kuritsa-1795673533.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:30 28.07.2022 (обновлено: 18:01 28.07.2022)
В Воронеже проверяют видео с осквернением могил и "танцами" на кладбище
Воронежская полиция проверяет видео с осквернением могил и "танцами" на кладбище