https://ria.ru/20220728/oskvernenie-1805635588.html

В Воронеже проверяют видео с осквернением могил и "танцами" на кладбище

В Воронеже проверяют видео с осквернением могил и "танцами" на кладбище - РИА Новости, 28.07.2022

В Воронеже проверяют видео с осквернением могил и "танцами" на кладбище

Полиция в Воронежской области начала проверку видео, на котором молодой человек оскверняет могилы на кладбище. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:30

2022-07-28T16:30

2022-07-28T18:01

происшествия

воронежская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОРОНЕЖ, 28 июл - РИА Новости. Полиция в Воронежской области начала проверку видео, на котором молодой человек оскверняет могилы на кладбище.Видео, на котором молодой человек исполняет на могилах "танцы" и целуется с другим юношей, появилось в четверг в ряде Telegram-каналов. Сообщалось, что этот вызывающий перфоманс произошел на одном из воронежских кладбищ."Сотрудниками полиции по факту опубликования видеозаписи с осквернением могил на одном из кладбищ проводится проверка, устанавливается место, где была сделана видеозапись, а также лицо, причастное к совершению противоправных действий", - информирует ГУМВД по Воронежской области. По результатам проверки, как отмечает полиция, будет дана правовая оценка "указанным на видео действиям".

https://ria.ru/20220616/kuritsa-1795673533.html

воронежская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, воронежская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)