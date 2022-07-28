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Раскрыта ошибка 20-летней давности, которую США повторили на Украине
Раскрыта ошибка 20-летней давности, которую США повторили на Украине - РИА Новости, 28.07.2022
Раскрыта ошибка 20-летней давности, которую США повторили на Украине
США повторяют на Украине свою ошибку 20-летней давности, допущенную в Афганистане, пишет китайское издание The Global Times. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T06:21
2022-07-28T06:21
2022-07-28T06:22
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. США повторяют на Украине свою ошибку 20-летней давности, допущенную в Афганистане, пишет китайское издание The Global Times.Накачивая Киев оружием, американское руководство полагает, что повторяет афганский "успех". Однако, как напоминает газета, итогом длившейся в течение 20 лет оккупации Соединенными Штатами Афганистана стало то, что американские войска пришлось вывести из страны, бросив недавних союзников.Теперь же США, столкнувшиеся с рекордно высокой инфляцией и неконтролируемо растущим государственным долгом, помогают Украине как оружием и боеприпасами, так и финансово, констатирует The Global Times.Ранее бывшая конгрессвумен Тулси Габбард в эфире телеканала Fox News заявила, что Президент Соединенных Штатов Джо Байден потерпит поражение на Украине из-за отсутствия четко обозначенных целей. "Мы можем посмотреть на Афганистан и Ирак — совсем недавний пример того, что происходит, когда у тебя нет конкретной миссии", — сказала политик.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по НАТО продолжают поставки боевой техники Украине. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о выделении киевскому режиму военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС в соседней республике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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в мире, джо байден, сша, украина, афганистан
06:21 28.07.2022 (обновлено: 06:22 28.07.2022)
Раскрыта ошибка 20-летней давности, которую США повторили на Украине
Global Times: США повторяют на Украине ошибку 20-летней давности, допущенную в Афганистане