В ЛНР заявили, что Киев не намерен бороться с контрабандой оружия в Европу
Помощник главы МВД ЛНР Киселев: Киев не намерен бороться с контрабандой оружия в Европу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Киев не планирует бороться с массовой контрабандой поставляемого ему оружия в Европу и другие регионы, заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев со ссылкой на источники.
"По информации украинских источников, киевские власти не планируют бороться с массовой контрабандой оружия в Европу и другие регионы, чтобы не раздувать шумиху и не навредить поставкам новых вооружений от западных партнеров". - написал он в своем Telegram-канале.
Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел.
Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала Конгресс США создать механизм контроля за оказанием помощи Украине. Украинский министр обороны Алексей Резников также заявлял, что что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений.
Между тем участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности сообщал РИА Новости, что украинская разведка работает с преступными группами и контрабандистами для перепродажи западного оружия на "черном рынке".