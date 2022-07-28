https://ria.ru/20220728/oruzhie-1805525766.html

В ЛНР заявили, что Киев не намерен бороться с контрабандой оружия в Европу

В ЛНР заявили, что Киев не намерен бороться с контрабандой оружия в Европу - РИА Новости, 28.07.2022

В ЛНР заявили, что Киев не намерен бороться с контрабандой оружия в Европу

Киев не планирует бороться с массовой контрабандой поставляемого ему оружия в Европу и другие регионы, заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:07

2022-07-28T12:07

2022-07-28T12:07

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алексей резников

европа

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ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Киев не планирует бороться с массовой контрабандой поставляемого ему оружия в Европу и другие регионы, заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев со ссылкой на источники."По информации украинских источников, киевские власти не планируют бороться с массовой контрабандой оружия в Европу и другие регионы, чтобы не раздувать шумиху и не навредить поставкам новых вооружений от западных партнеров". - написал он в своем Telegram-канале.Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел.Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала Конгресс США создать механизм контроля за оказанием помощи Украине. Украинский министр обороны Алексей Резников также заявлял, что что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений.Между тем участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности сообщал РИА Новости, что украинская разведка работает с преступными группами и контрабандистами для перепродажи западного оружия на "черном рынке".Среди покупателей есть неонацисты и джихадисты в Европе, отмечал со своей стороны помощник главы МВД ЛНР.

https://ria.ru/20220727/oruzhie-1805386210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алексей резников, европа, мвд лнр