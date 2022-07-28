Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР заявили, что Киев не намерен бороться с контрабандой оружия в Европу - РИА Новости, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220728/oruzhie-1805525766.html
В ЛНР заявили, что Киев не намерен бороться с контрабандой оружия в Европу
В ЛНР заявили, что Киев не намерен бороться с контрабандой оружия в Европу - РИА Новости, 28.07.2022
В ЛНР заявили, что Киев не намерен бороться с контрабандой оружия в Европу
Киев не планирует бороться с массовой контрабандой поставляемого ему оружия в Европу и другие регионы, заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:07
2022-07-28T12:07
в мире
алексей резников
европа
мвд лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803500840_0:123:3071:1850_1920x0_80_0_0_fc5cab5957a1a6ac67d729e9b1bb39ac.jpg
ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Киев не планирует бороться с массовой контрабандой поставляемого ему оружия в Европу и другие регионы, заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев со ссылкой на источники."По информации украинских источников, киевские власти не планируют бороться с массовой контрабандой оружия в Европу и другие регионы, чтобы не раздувать шумиху и не навредить поставкам новых вооружений от западных партнеров". - написал он в своем Telegram-канале.Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел.Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала Конгресс США создать механизм контроля за оказанием помощи Украине. Украинский министр обороны Алексей Резников также заявлял, что что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений.Между тем участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности сообщал РИА Новости, что украинская разведка работает с преступными группами и контрабандистами для перепродажи западного оружия на "черном рынке".Среди покупателей есть неонацисты и джихадисты в Европе, отмечал со своей стороны помощник главы МВД ЛНР.
https://ria.ru/20220727/oruzhie-1805386210.html
https://ria.ru/20220727/oruzhie-1805244042.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803500840_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_5b464ea296b783e60cb0d5f8dff82901.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алексей резников, европа, мвд лнр
12:07 28.07.2022
 
В ЛНР заявили, что Киев не намерен бороться с контрабандой оружия в Европу

Помощник главы МВД ЛНР Киселев: Киев не намерен бороться с контрабандой оружия в Европу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Киев не планирует бороться с массовой контрабандой поставляемого ему оружия в Европу и другие регионы, заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев со ссылкой на источники.
"По информации украинских источников, киевские власти не планируют бороться с массовой контрабандой оружия в Европу и другие регионы, чтобы не раздувать шумиху и не навредить поставкам новых вооружений от западных партнеров". - написал он в своем Telegram-канале.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 17:05Специальная военная операция на Украине
МИД ДНР намерен требовать от ООН осуждения поставок оружия Украине
Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел.
Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала Конгресс США создать механизм контроля за оказанием помощи Украине. Украинский министр обороны Алексей Резников также заявлял, что что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений.
Между тем участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности сообщал РИА Новости, что украинская разведка работает с преступными группами и контрабандистами для перепродажи западного оружия на "черном рынке".
Среди покупателей есть неонацисты и джихадисты в Европе, отмечал со своей стороны помощник главы МВД ЛНР.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 09:58
Контрабанда оружия с Украины угрожает соседям, заявил генпрокурор России
 
В миреАлексей РезниковЕвропаМВД ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала