https://ria.ru/20220728/oruzhie-1805470373.html

Украинские войска при ударах по Донецку использовали запрещенное оружие

Украинские войска при ударах по Донецку использовали запрещенное оружие - РИА Новости, 28.07.2022

Украинские войска при ударах по Донецку использовали запрещенное оружие

Украинские войска при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины "Лепесток", заявили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T01:23

2022-07-28T01:23

2022-07-28T07:16

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины "Лепесток", заявили в штабе территориальной обороны ДНР.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало о трех обстрелах Донецка украинскими войсками в ночь на четверг.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с ней, могут не увидеть в ней опасности. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.

https://ria.ru/20220727/pogibshiy-1805432712.html

украина

донецкая народная республика

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Максим Горбачев

в мире, украина, донецкая народная республика