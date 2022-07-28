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Украинские войска при ударах по Донецку использовали запрещенное оружие - РИА Новости, 28.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/oruzhie-1805470373.html
Украинские войска при ударах по Донецку использовали запрещенное оружие
Украинские войска при ударах по Донецку использовали запрещенное оружие - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские войска при ударах по Донецку использовали запрещенное оружие
Украинские войска при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины "Лепесток", заявили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T01:23
2022-07-28T07:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины "Лепесток", заявили в штабе территориальной обороны ДНР.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало о трех обстрелах Донецка украинскими войсками в ночь на четверг.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с ней, могут не увидеть в ней опасности. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.
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украина
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в мире, украина, донецкая народная республика
01:23 28.07.2022 (обновлено: 07:16 28.07.2022)
 
Украинские войска при ударах по Донецку использовали запрещенное оружие

ВСУ при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины "Лепесток"

© Фото : Juergen Lumpp/WikiФугасная противопехотная мина ПФМ-1 ("Лепесток")
Фугасная противопехотная мина ПФМ-1 (Лепесток) - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : Juergen Lumpp/Wiki
Фугасная противопехотная мина ПФМ-1 ("Лепесток"). Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины "Лепесток", заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало о трех обстрелах Донецка украинскими войсками в ночь на четверг.

"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Киевский и Куйбышевский районы Донецка, под ноги жителей города выброшены множество мин ПМФ "Лепесток", - сообщили в штабе теробороны.

Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с ней, могут не увидеть в ней опасности. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.
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