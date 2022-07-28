https://ria.ru/20220728/oruzhie-1805470373.html
Украинские войска при ударах по Донецку использовали запрещенное оружие
Украинские войска при ударах по Донецку использовали запрещенное оружие - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские войска при ударах по Донецку использовали запрещенное оружие
Украинские войска при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины "Лепесток", заявили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T01:23
2022-07-28T01:23
2022-07-28T07:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины "Лепесток", заявили в штабе территориальной обороны ДНР.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало о трех обстрелах Донецка украинскими войсками в ночь на четверг.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с ней, могут не увидеть в ней опасности. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.
https://ria.ru/20220727/pogibshiy-1805432712.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
01:23 28.07.2022 (обновлено: 07:16 28.07.2022)
Украинские войска при ударах по Донецку использовали запрещенное оружие
ВСУ при ударах по Донецку использовали запрещенные противопехотные мины "Лепесток"