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Южная Корея поставит Польше оружие на рекордную сумму, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.07.2022
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Южная Корея поставит Польше оружие на рекордную сумму, сообщили СМИ
Южная Корея поставит Польше оружие на рекордную сумму, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.07.2022
Южная Корея поставит Польше оружие на рекордную сумму, сообщили СМИ
Поставка Польше вооружений станет крупнейшей в истории оборонной сделкой для Южной Кореи, общая сумма контракта, как ожидается, составит более 19 триллионов вон РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T00:20
2022-07-28T05:26
польша
южная корея
в мире
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СЕУЛ, 28 июл – РИА Новости. Поставка Польше вооружений станет крупнейшей в истории оборонной сделкой для Южной Кореи, общая сумма контракта, как ожидается, составит более 19 триллионов вон (примерно 14,5 миллиарда долларов), сообщает южнокорейское издание "Мэиль Кёнчже".По данным издания, южнокорейской стороне удалось заключить крупнейшее в истории соглашение на экспорт оборонной продукции. Его сумма почти в пять раз превышает предыдущий рекорд — поставку ракетных комплексов средней дальности с управляемыми ракетами Cheongung II M-SAM на сумму 4 триллиона вон (3,5 миллиарда долларов) Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).Ранее в Польше сообщили, что заказали у Южной Кореи тысячу танков К2, более 600 гаубиц К9 и три эскадрильи истребителей FA-50.Пока что между Польшей и Южной Кореей подписано только рамочное соглашение. В подписании приняли участие такие южнокорейские компании, как Hyundai Rotem, Hanwha Defense и Korea Aerospace Industries (KAI). Сообщается, что соглашение является шагом, предшествующим полноценному контракту, поэтому южнокорейская сторона пока не раскрывает каких-либо его подробностей.По данным издания "Хангёре", цена одного танка K2 "Черная пантера" производства Hyundai Rotem, находящегося на вооружении южнокорейских военных, составляет 8 миллиардов вон (более 6 миллионов долларов). Истребитель FA-50, производимый Korea Aerospace Industries (KAI), основан на тренировочных самолетах T-50 и TA-50 и стоит в пределах 50 миллиардов вон (примерно 38,3 миллиона долларов). Гаубицы K-9 производятся компанией Hanwha Defense. Цена одной установки K-9 составляет 4 миллиарда вон (примерно 3 миллиона долларов).
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польша, южная корея, в мире
00:20 28.07.2022 (обновлено: 05:26 28.07.2022)
 
Южная Корея поставит Польше оружие на рекордную сумму, сообщили СМИ

"Мэиль Кенчже": Южная Корея поставит Польше оружие на рекордные 14,5 миллиарда долларов

© AP Photo / Ahn Young-joonСамоходные гаубицы K-9
Самоходные гаубицы K-9 - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Самоходные гаубицы K-9. Архивное фото
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СЕУЛ, 28 июл – РИА Новости. Поставка Польше вооружений станет крупнейшей в истории оборонной сделкой для Южной Кореи, общая сумма контракта, как ожидается, составит более 19 триллионов вон (примерно 14,5 миллиарда долларов), сообщает южнокорейское издание "Мэиль Кёнчже".
По данным издания, южнокорейской стороне удалось заключить крупнейшее в истории соглашение на экспорт оборонной продукции. Его сумма почти в пять раз превышает предыдущий рекорд — поставку ракетных комплексов средней дальности с управляемыми ракетами Cheongung II M-SAM на сумму 4 триллиона вон (3,5 миллиарда долларов) Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).
Ранее в Польше сообщили, что заказали у Южной Кореи тысячу танков К2, более 600 гаубиц К9 и три эскадрильи истребителей FA-50.
"Правительство и оборонная промышленность интерпретировали нестабильную ситуацию с безопасностью Польши, вызванную войной на Украине, как то, что привело к этому "рекордному" экспортному соглашению. Также ожидается, что отечественные оборонные компании с большей вероятностью добьются успеха в получении дополнительных заказов в будущем, поскольку они обеспечат себе экспортный плацдарм в Европе с помощью низкой стоимости и быстрого последующего обслуживания (продаваемых вооружений - ред.)", - сообщает газета.
Пока что между Польшей и Южной Кореей подписано только рамочное соглашение. В подписании приняли участие такие южнокорейские компании, как Hyundai Rotem, Hanwha Defense и Korea Aerospace Industries (KAI). Сообщается, что соглашение является шагом, предшествующим полноценному контракту, поэтому южнокорейская сторона пока не раскрывает каких-либо его подробностей.
По данным издания "Хангёре", цена одного танка K2 "Черная пантера" производства Hyundai Rotem, находящегося на вооружении южнокорейских военных, составляет 8 миллиардов вон (более 6 миллионов долларов). Истребитель FA-50, производимый Korea Aerospace Industries (KAI), основан на тренировочных самолетах T-50 и TA-50 и стоит в пределах 50 миллиардов вон (примерно 38,3 миллиона долларов). Гаубицы K-9 производятся компанией Hanwha Defense. Цена одной установки K-9 составляет 4 миллиарда вон (примерно 3 миллиона долларов).
Американские военные и польские военнослужащие в Польше - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 15:53
Минобороны Польши: у страны будут сильнейшие войска в Европе
 
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