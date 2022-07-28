https://ria.ru/20220728/oppenheimer-1805643843.html

Вышел трейлер фильма Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы

Вышел трейлер фильма Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы - РИА Новости, 28.07.2022

Вышел трейлер фильма Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы

В на YouTube-канале кинокомпании Universal представили трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Оппенгеймер", сообщает Screen Rant. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T18:42

2022-07-28T18:42

2022-07-28T18:42

культура

новости культуры

кино и сериалы

кристофер нолан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805637740_388:19:1914:878_1920x0_80_0_0_fab84f2b2e5f44c27fa70d74532025de.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В на YouTube-канале кинокомпании Universal представили трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Оппенгеймер", сообщает Screen Rant. Лента основана на книге "Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера" Кая Берда и Мартина Шервина. Она была опубликована в 2005-м и в 2006 году получила Пулитцеровскую премию. Главную роль в картине Нолана исполнил Киллиана Мерфи. Он воплотил образ Роберта Оппенгеймера — физика, которого считают отцом атомной бомбы. Кроме него, в фильме снимались Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни — младший, Флоренс Пью, Рами Малек и другие. Нолан — режиссер "Интерстеллера", "Дюнкерка", "Довода", трилогии о Бэтмене. Мерфи зрители знают по проектам "28 дней спустя", "Бэтмен: Начало", "Острые козырьки". Планируется, что премьера фильма "Оппенгеймер" состоится 21 июля 2023 года.

https://ria.ru/20220727/stallone-1805401290.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, кристофер нолан