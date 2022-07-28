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Вышел трейлер фильма Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы - РИА Новости, 28.07.2022
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Культура
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Вышел трейлер фильма Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы
Вышел трейлер фильма Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы - РИА Новости, 28.07.2022
Вышел трейлер фильма Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы
В на YouTube-канале кинокомпании Universal представили трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Оппенгеймер", сообщает Screen Rant. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T18:42
2022-07-28T18:42
культура
новости культуры
кино и сериалы
кристофер нолан
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В на YouTube-канале кинокомпании Universal представили трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Оппенгеймер", сообщает Screen Rant. Лента основана на книге "Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера" Кая Берда и Мартина Шервина. Она была опубликована в 2005-м и в 2006 году получила Пулитцеровскую премию. Главную роль в картине Нолана исполнил Киллиана Мерфи. Он воплотил образ Роберта Оппенгеймера — физика, которого считают отцом атомной бомбы. Кроме него, в фильме снимались Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни — младший, Флоренс Пью, Рами Малек и другие. Нолан — режиссер "Интерстеллера", "Дюнкерка", "Довода", трилогии о Бэтмене. Мерфи зрители знают по проектам "28 дней спустя", "Бэтмен: Начало", "Острые козырьки". Планируется, что премьера фильма "Оппенгеймер" состоится 21 июля 2023 года.
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новости культуры, кино и сериалы, кристофер нолан
18:42 28.07.2022
 
Вышел трейлер фильма Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы

В Сети вышел первый трейлер "Оппенгеймера" Кристофера Нолана с Киллианом Мерфи

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В на YouTube-канале кинокомпании Universal представили трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Оппенгеймер", сообщает Screen Rant.
Лента основана на книге "Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера" Кая Берда и Мартина Шервина. Она была опубликована в 2005-м и в 2006 году получила Пулитцеровскую премию.
Главную роль в картине Нолана исполнил Киллиана Мерфи. Он воплотил образ Роберта Оппенгеймера — физика, которого считают отцом атомной бомбы.
Кроме него, в фильме снимались Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни — младший, Флоренс Пью, Рами Малек и другие.
Нолан — режиссер "Интерстеллера", "Дюнкерка", "Довода", трилогии о Бэтмене.
Мерфи зрители знают по проектам "28 дней спустя", "Бэтмен: Начало",
"Острые козырьки".
Планируется, что премьера фильма "Оппенгеймер" состоится 21 июля 2023 года.
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