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Художник превратил соленый огурец в арт-объект за шесть тысяч долларов
Художник превратил соленый огурец в арт-объект за шесть тысяч долларов - РИА Новости, 28.07.2022
Художник превратил соленый огурец в арт-объект за шесть тысяч долларов
Австралийский художник Мэтью Гриффин превратил огурец из чизбургера в арт-объект под название "Pickle". Он вытащил ингредиент из бутерброда и подбросил его к... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:14
2022-07-28T13:14
2022-07-28T13:14
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Австралийский художник Мэтью Гриффин превратил огурец из чизбургера в арт-объект под название "Pickle". Он вытащил ингредиент из бутерброда и подбросил его к потолку, сообщает The Guardian. Сейчас его творение демонстрируется в галерее Michael Lett в Окленде на групповой выставке. На потолке огурец держится за счет соуса. Посетители к "Pickle" относятся по-разному. "Некоторые фанаты наслаждаются этой работой, называя ее "гениальной" и "блестящей", другие говорят о ней, как об "идиотской", — отмечается в публикации The Guardian.Объект напоминает проект итальянского художника Маурицио Каттелана "Comedian". Это банан, приклеенный к стене клейкой лентой во время выставки Art Basel в Майами в 2019 году. Произведение продали за 120 тысяч долларов США. Затем его сорвал со стены и съел нью-йоркский художник и коллекционер Дэвид Датуна.Стоимость "Pickle" Гриффина ниже — десять тысяч новозеландских долларов (6200 долларов США). Покупатель получит инструкцию, как воссоздать этот арт-объект у себя.
https://ria.ru/20220722/ekologiya-1804335416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, искусство, музеи, австралия, окленд, майами, сша
Художник превратил соленый огурец в арт-объект за шесть тысяч долларов
Художник Мэтью Гриффин превратил огурец из чизбургера в арт-объект за шесть тысяч долларов
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Австралийский художник Мэтью Гриффин превратил огурец из чизбургера в арт-объект под название "Pickle". Он вытащил ингредиент из бутерброда и подбросил его к потолку, сообщает
The Guardian.
Сейчас его творение демонстрируется в галерее Michael Lett в Окленде на групповой выставке. На потолке огурец держится за счет соуса.
Посетители к "Pickle" относятся по-разному. "Некоторые фанаты наслаждаются этой работой, называя ее "гениальной" и "блестящей", другие говорят о ней, как об "идиотской", — отмечается в публикации The Guardian.
Объект напоминает проект итальянского художника Маурицио Каттелана "Comedian". Это банан, приклеенный к стене клейкой лентой во время выставки Art Basel в Майами в 2019 году. Произведение продали за 120 тысяч долларов США. Затем его сорвал со стены и съел нью-йоркский художник и коллекционер Дэвид Датуна.
Стоимость "Pickle" Гриффина ниже — десять тысяч новозеландских долларов (6200 долларов США). Покупатель получит инструкцию, как воссоздать этот арт-объект у себя.