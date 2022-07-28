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Художник превратил соленый огурец в арт-объект за шесть тысяч долларов - РИА Новости, 28.07.2022
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Культура
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Художник превратил соленый огурец в арт-объект за шесть тысяч долларов
Художник превратил соленый огурец в арт-объект за шесть тысяч долларов - РИА Новости, 28.07.2022
Художник превратил соленый огурец в арт-объект за шесть тысяч долларов
Австралийский художник Мэтью Гриффин превратил огурец из чизбургера в арт-объект под название "Pickle". Он вытащил ингредиент из бутерброда и подбросил его к... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:14
2022-07-28T13:14
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Австралийский художник Мэтью Гриффин превратил огурец из чизбургера в арт-объект под название "Pickle". Он вытащил ингредиент из бутерброда и подбросил его к потолку, сообщает The Guardian. Сейчас его творение демонстрируется в галерее Michael Lett в Окленде на групповой выставке. На потолке огурец держится за счет соуса. Посетители к "Pickle" относятся по-разному. "Некоторые фанаты наслаждаются этой работой, называя ее "гениальной" и "блестящей", другие говорят о ней, как об "идиотской", — отмечается в публикации The Guardian.Объект напоминает проект итальянского художника Маурицио Каттелана "Comedian". Это банан, приклеенный к стене клейкой лентой во время выставки Art Basel в Майами в 2019 году. Произведение продали за 120 тысяч долларов США. Затем его сорвал со стены и съел нью-йоркский художник и коллекционер Дэвид Датуна.Стоимость "Pickle" Гриффина ниже — десять тысяч новозеландских долларов (6200 долларов США). Покупатель получит инструкцию, как воссоздать этот арт-объект у себя.
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новости культуры, искусство, музеи, австралия, окленд, майами, сша
13:14 28.07.2022
 
Художник превратил соленый огурец в арт-объект за шесть тысяч долларов

Художник Мэтью Гриффин превратил огурец из чизбургера в арт-объект за шесть тысяч долларов

© Фото : Matthew Griffin/Fine Arts, Sydney Арт-объект Мэтью Гриффина
 Арт-объект Мэтью Гриффина - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : Matthew Griffin/Fine Arts, Sydney
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Австралийский художник Мэтью Гриффин превратил огурец из чизбургера в арт-объект под название "Pickle". Он вытащил ингредиент из бутерброда и подбросил его к потолку, сообщает The Guardian.
Сейчас его творение демонстрируется в галерее Michael Lett в Окленде на групповой выставке. На потолке огурец держится за счет соуса.
Посетители к "Pickle" относятся по-разному. "Некоторые фанаты наслаждаются этой работой, называя ее "гениальной" и "блестящей", другие говорят о ней, как об "идиотской", — отмечается в публикации The Guardian.
Объект напоминает проект итальянского художника Маурицио Каттелана "Comedian". Это банан, приклеенный к стене клейкой лентой во время выставки Art Basel в Майами в 2019 году. Произведение продали за 120 тысяч долларов США. Затем его сорвал со стены и съел нью-йоркский художник и коллекционер Дэвид Датуна.
CC0 / Art Basel Miami Beach / Произведение итальянского художника Маурицио Каттелана "Comedian"
Произведение итальянского художника Маурицио Каттелана Comedian - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
CC0 / Art Basel Miami Beach /
Произведение итальянского художника Маурицио Каттелана "Comedian"
Стоимость "Pickle" Гриффина ниже — десять тысяч новозеландских долларов (6200 долларов США). Покупатель получит инструкцию, как воссоздать этот арт-объект у себя.
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