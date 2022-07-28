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Одноклассники представили обновленный интерфейс мобильных приложений - РИА Новости, 28.07.2022
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Одноклассники представили обновленный интерфейс мобильных приложений
Одноклассники представили обновленный интерфейс мобильных приложений - РИА Новости, 28.07.2022
Одноклассники представили обновленный интерфейс мобильных приложений
Одноклассники представили обновление в интерфейсе мобильных приложений: теперь меню подстраивается под интересы пользователей. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T11:42
2022-07-28T11:42
одноклассники
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Одноклассники представили обновление в интерфейсе мобильных приложений: теперь меню подстраивается под интересы пользователей. Алгоритмы машинного обучения анализируют предпочтения каждого пользователя, учитывают его активность в разных сервисах и показывают в меню самые часто используемые из них. Для нового меню ОК определили самые важные для всех пользователей разделы: "Оповещения" – с уведомлениями от соцсети, "События" – с "классами" и комментариями под публикациями пользователя, а также сервисы "Гости" и "Друзья", которые позволяют взаимодействовать с друзьями в ОК. Эти сервисы будут занимать первую строчку меню. Разделы во второй строке меню будут адаптированы под предпочтения пользователей и меняться в зависимости от поведения в соцсети. Например, меломаны и любители поиграть получат быстрый доступ к разделам "Музыка" и "Игры", а все, кто часто поздравляет друзей — смогут быстро перейти в "Подарки". Ранее в октябре 2021 года Одноклассники представили обновленный интерфейс мобильных приложений на iOS и Android — главная страница приложений стала легче, а единая кнопка создания контента позволила получить быстрый доступ ко всем форматам: от фотографий и постов до "Моментов".
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одноклассники
11:42 28.07.2022
 

Одноклассники представили обновленный интерфейс мобильных приложений

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети "Одноклассники"
Логотип социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Одноклассники представили обновление в интерфейсе мобильных приложений: теперь меню подстраивается под интересы пользователей.
Алгоритмы машинного обучения анализируют предпочтения каждого пользователя, учитывают его активность в разных сервисах и показывают в меню самые часто используемые из них.
Страница социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 16:09
Одноклассники составили портрет новых пользователей
Для нового меню ОК определили самые важные для всех пользователей разделы: "Оповещения" – с уведомлениями от соцсети, "События" – с "классами" и комментариями под публикациями пользователя, а также сервисы "Гости" и "Друзья", которые позволяют взаимодействовать с друзьями в ОК. Эти сервисы будут занимать первую строчку меню. Разделы во второй строке меню будут адаптированы под предпочтения пользователей и меняться в зависимости от поведения в соцсети. Например, меломаны и любители поиграть получат быстрый доступ к разделам "Музыка" и "Игры", а все, кто часто поздравляет друзей — смогут быстро перейти в "Подарки".
Ранее в октябре 2021 года Одноклассники представили обновленный интерфейс мобильных приложений на iOS и Android — главная страница приложений стала легче, а единая кнопка создания контента позволила получить быстрый доступ ко всем форматам: от фотографий и постов до "Моментов".
 
Одноклассники
 
 
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