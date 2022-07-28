https://ria.ru/20220728/odnoklassniki-1805519728.html

Одноклассники представили обновленный интерфейс мобильных приложений

Одноклассники представили обновленный интерфейс мобильных приложений - РИА Новости, 28.07.2022

Одноклассники представили обновленный интерфейс мобильных приложений

Одноклассники представили обновление в интерфейсе мобильных приложений: теперь меню подстраивается под интересы пользователей. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T11:42

2022-07-28T11:42

2022-07-28T11:42

одноклассники

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Одноклассники представили обновление в интерфейсе мобильных приложений: теперь меню подстраивается под интересы пользователей. Алгоритмы машинного обучения анализируют предпочтения каждого пользователя, учитывают его активность в разных сервисах и показывают в меню самые часто используемые из них. Для нового меню ОК определили самые важные для всех пользователей разделы: "Оповещения" – с уведомлениями от соцсети, "События" – с "классами" и комментариями под публикациями пользователя, а также сервисы "Гости" и "Друзья", которые позволяют взаимодействовать с друзьями в ОК. Эти сервисы будут занимать первую строчку меню. Разделы во второй строке меню будут адаптированы под предпочтения пользователей и меняться в зависимости от поведения в соцсети. Например, меломаны и любители поиграть получат быстрый доступ к разделам "Музыка" и "Игры", а все, кто часто поздравляет друзей — смогут быстро перейти в "Подарки". Ранее в октябре 2021 года Одноклассники представили обновленный интерфейс мобильных приложений на iOS и Android — главная страница приложений стала легче, а единая кнопка создания контента позволила получить быстрый доступ ко всем форматам: от фотографий и постов до "Моментов".

https://ria.ru/20220328/odnoklassniki-1780503165.html

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