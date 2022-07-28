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ВСУ обстреляли Донецк и Яковлевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 28.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/obstrely-1805470251.html
ВСУ обстреляли Донецк и Яковлевку снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк и Яковлевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 28.07.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Яковлевку снарядами натовского калибра
Украинские войска в 00.50 выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и еще четыре снаряда того же калибра по Яковлевке в ДНР, РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T01:22
2022-07-28T01:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска в 00.50 выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и еще четыре снаряда того же калибра по Яковлевке в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.50 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра; 00.50 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Яковлевка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении представительства республики.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220727/pogibshiy-1805366009.html
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в мире, донецк (днр), украина
01:22 28.07.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк и Яковлевку снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили по четыре снаряда натовского калибра по Донецку и Яковлевке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОкно, поврежденное в результате артобстрела украинскими силовикам поселка Яковлевка в ДНР
Окно, поврежденное в результате артобстрела украинскими силовикам поселка Яковлевка в ДНР - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Окно, поврежденное в результате артобстрела украинскими силовикам поселка Яковлевка в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска в 00.50 выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и еще четыре снаряда того же калибра по Яковлевке в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.50 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра; 00.50 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Яковлевка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении представительства республики.
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Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Украина
 
 
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