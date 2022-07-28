https://ria.ru/20220728/obstrely-1805470251.html

ВСУ обстреляли Донецк и Яковлевку снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк и Яковлевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 28.07.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Яковлевку снарядами натовского калибра

Украинские войска в 00.50 выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и еще четыре снаряда того же калибра по Яковлевке в ДНР, РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T01:22

2022-07-28T01:22

2022-07-28T01:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска в 00.50 выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и еще четыре снаряда того же калибра по Яковлевке в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.50 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра; 00.50 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Яковлевка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении представительства республики.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220727/pogibshiy-1805366009.html

донецк (днр)

украина

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Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), украина