ВСУ обстреляли Донецк и Яковлевку снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по четыре снаряда натовского калибра по Донецку и Яковлевке
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОкно, поврежденное в результате артобстрела украинскими силовикам поселка Яковлевка в ДНР
Окно, поврежденное в результате артобстрела украинскими силовикам поселка Яковлевка в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска в 00.50 выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и еще четыре снаряда того же калибра по Яковлевке в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.50 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра; 00.50 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Яковлевка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении представительства республики.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.