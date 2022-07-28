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При обстреле Горловки пострадали три человека - РИА Новости, 28.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/obstrel-1805524957.html
При обстреле Горловки пострадали три человека
При обстреле Горловки пострадали три человека - РИА Новости, 28.07.2022
При обстреле Горловки пострадали три человека
Три жителя Горловки в Донецкой Народной Республике пострадали из-за обстрелов со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:05
2022-07-28T12:21
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Три жителя Горловки в Донецкой Народной Республике пострадали из-за обстрелов со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее мэр Горловки Иван Приходько писал, что в результате обстрела пострадал сторож магазина строительных материалов "Стройленд", а также несколько горловчан по улице Отечественной в Никитовском районе города."В результате обстрела вооруженными формированиями Украины в Горловке число раненых возросло до трех человек", - пишет штаб в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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в мире, горловка, донецкая народная республика
12:05 28.07.2022 (обновлено: 12:21 28.07.2022)
 
При обстреле Горловки пострадали три человека

ДНР: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали три человека

© Фото : администрация ГорловкиПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : администрация Горловки
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Три жителя Горловки в Донецкой Народной Республике пострадали из-за обстрелов со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько писал, что в результате обстрела пострадал сторож магазина строительных материалов "Стройленд", а также несколько горловчан по улице Отечественной в Никитовском районе города.
"В результате обстрела вооруженными формированиями Украины в Горловке число раненых возросло до трех человек", - пишет штаб в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная Республика
 
 
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