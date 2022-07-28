https://ria.ru/20220728/obmen-1805533275.html

Бутина предложила настоять на расширении формата сделки по заключенным

Бутина предложила настоять на расширении формата сделки по заключенным - РИА Новости, 28.07.2022

Бутина предложила настоять на расширении формата сделки по заключенным

При обмене заключенных с США необходимо настаивать на обмене по формуле "два на два", одним из заключенных для расширения формата может быть осужденный... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:22

2022-07-28T12:22

2022-07-28T12:22

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россия

литва

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виктор бут

пол уилан

бриттни грайнер

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. При обмене заключенных с США необходимо настаивать на обмене по формуле "два на два", одним из заключенных для расширения формата может быть осужденный пожизненно в Литве Константин Никулин, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина."Здесь не вопрос выгоды. Вопрос в том, чтобы вызволять нашего одного (гражданина) - пусть хоть пять своих забирают, но, конечно, я считаю, что нужно настаивать, чтобы было всё-таки "два на два", и в качестве варианта я бы предложила человека, который находится сейчас в одной из стран НАТО, в заключении в Литве. Это Константин Никулин - советский солдат, осужденный без вины на пожизненный срок за преступления против человечности, просто как нацистский преступник", - заявила она.Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США согласны освободить российского предпринимателя Виктора Бута в обмен на американцев Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж, и Бриттни Грайнер, которую судят по обвинению в контрабанде наркотиков. Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США сделали России предложение, которое может привести к освобождению американцев Грайнер и Уилана, но отказался раскрывать его содержание. При этом, по его словам, президент США Джо Байден лично участвует в решении проблемы американских заключенных в России и визирует любые предложения на этот счет. Белый дом позднее тоже подтвердил, что США несколько недель назад сделали России "серьезное" предложение по поводу заключенных, но отказался раскрыть подробности, чтобы увеличить шансы сделки на успех.Бывший боец рижского ОМОНа Константин Никулин был в 2011 году осужден к пожизненному заключению Вильнюсским окружным судом, который признал его виновным в расстреле 31 июля 1991 года Мядининкайского таможенного поста. Никулин, выступая с последним словом, отметил отсутствие доказательств преступления, якобы совершенного им.В ночь на 31 июля 1991 года на пограничном пункте Мядининкай, установленном во времена СССР на границе Литвы и Белоруссии, были расстреляны восемь литовских таможенников и полицейских. Из них выжил только Томас Шярнас, получивший огнестрельное ранение в голову. Сейчас он прикован к инвалидной коляске. Никулин, который служил в рижском ОМОНе в начале 1990-х, был задержан в Риге в 2008 году. Никулин получил новую фамилию Михайлов в Латвии, где помог местным правоохранительным органам расследовать дело об убийстве и получил новый паспорт гражданина по программе защиты свидетелей.

https://ria.ru/20220614/but-1795116608.html

https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785820216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, литва, госдума рф, виктор бут, пол уилан, бриттни грайнер, мария бутина