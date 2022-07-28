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Бутина предложила настоять на расширении формата сделки по заключенным - РИА Новости, 28.07.2022
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Бутина предложила настоять на расширении формата сделки по заключенным
Бутина предложила настоять на расширении формата сделки по заключенным - РИА Новости, 28.07.2022
Бутина предложила настоять на расширении формата сделки по заключенным
При обмене заключенных с США необходимо настаивать на обмене по формуле "два на два", одним из заключенных для расширения формата может быть осужденный... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:22
2022-07-28T12:22
в мире
сша
россия
литва
госдума рф
виктор бут
пол уилан
бриттни грайнер
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. При обмене заключенных с США необходимо настаивать на обмене по формуле "два на два", одним из заключенных для расширения формата может быть осужденный пожизненно в Литве Константин Никулин, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина."Здесь не вопрос выгоды. Вопрос в том, чтобы вызволять нашего одного (гражданина) - пусть хоть пять своих забирают, но, конечно, я считаю, что нужно настаивать, чтобы было всё-таки "два на два", и в качестве варианта я бы предложила человека, который находится сейчас в одной из стран НАТО, в заключении в Литве. Это Константин Никулин - советский солдат, осужденный без вины на пожизненный срок за преступления против человечности, просто как нацистский преступник", - заявила она.Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США согласны освободить российского предпринимателя Виктора Бута в обмен на американцев Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж, и Бриттни Грайнер, которую судят по обвинению в контрабанде наркотиков. Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США сделали России предложение, которое может привести к освобождению американцев Грайнер и Уилана, но отказался раскрывать его содержание. При этом, по его словам, президент США Джо Байден лично участвует в решении проблемы американских заключенных в России и визирует любые предложения на этот счет. Белый дом позднее тоже подтвердил, что США несколько недель назад сделали России "серьезное" предложение по поводу заключенных, но отказался раскрыть подробности, чтобы увеличить шансы сделки на успех.Бывший боец рижского ОМОНа Константин Никулин был в 2011 году осужден к пожизненному заключению Вильнюсским окружным судом, который признал его виновным в расстреле 31 июля 1991 года Мядининкайского таможенного поста. Никулин, выступая с последним словом, отметил отсутствие доказательств преступления, якобы совершенного им.В ночь на 31 июля 1991 года на пограничном пункте Мядининкай, установленном во времена СССР на границе Литвы и Белоруссии, были расстреляны восемь литовских таможенников и полицейских. Из них выжил только Томас Шярнас, получивший огнестрельное ранение в голову. Сейчас он прикован к инвалидной коляске. Никулин, который служил в рижском ОМОНе в начале 1990-х, был задержан в Риге в 2008 году. Никулин получил новую фамилию Михайлов в Латвии, где помог местным правоохранительным органам расследовать дело об убийстве и получил новый паспорт гражданина по программе защиты свидетелей.
https://ria.ru/20220614/but-1795116608.html
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в мире, сша, россия, литва, госдума рф, виктор бут, пол уилан, бриттни грайнер, мария бутина
12:22 28.07.2022
 
Бутина предложила настоять на расширении формата сделки по заключенным

Бутина предложила настоять на обмене заключенными с США по формуле "два на два"

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМария Бутина
Мария Бутина - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. При обмене заключенных с США необходимо настаивать на обмене по формуле "два на два", одним из заключенных для расширения формата может быть осужденный пожизненно в Литве Константин Никулин, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.
"Здесь не вопрос выгоды. Вопрос в том, чтобы вызволять нашего одного (гражданина) - пусть хоть пять своих забирают, но, конечно, я считаю, что нужно настаивать, чтобы было всё-таки "два на два", и в качестве варианта я бы предложила человека, который находится сейчас в одной из стран НАТО, в заключении в Литве. Это Константин Никулин - советский солдат, осужденный без вины на пожизненный срок за преступления против человечности, просто как нацистский преступник", - заявила она.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 08:41
Адвокат рассказал, в каком случае Бута могут обменять на американцев
Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США согласны освободить российского предпринимателя Виктора Бута в обмен на американцев Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж, и Бриттни Грайнер, которую судят по обвинению в контрабанде наркотиков. Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США сделали России предложение, которое может привести к освобождению американцев Грайнер и Уилана, но отказался раскрывать его содержание. При этом, по его словам, президент США Джо Байден лично участвует в решении проблемы американских заключенных в России и визирует любые предложения на этот счет. Белый дом позднее тоже подтвердил, что США несколько недель назад сделали России "серьезное" предложение по поводу заключенных, но отказался раскрыть подробности, чтобы увеличить шансы сделки на успех.
Бывший боец рижского ОМОНа Константин Никулин был в 2011 году осужден к пожизненному заключению Вильнюсским окружным судом, который признал его виновным в расстреле 31 июля 1991 года Мядининкайского таможенного поста. Никулин, выступая с последним словом, отметил отсутствие доказательств преступления, якобы совершенного им.
В ночь на 31 июля 1991 года на пограничном пункте Мядининкай, установленном во времена СССР на границе Литвы и Белоруссии, были расстреляны восемь литовских таможенников и полицейских. Из них выжил только Томас Шярнас, получивший огнестрельное ранение в голову. Сейчас он прикован к инвалидной коляске. Никулин, который служил в рижском ОМОНе в начале 1990-х, был задержан в Риге в 2008 году. Никулин получил новую фамилию Михайлов в Латвии, где помог местным правоохранительным органам расследовать дело об убийстве и получил новый паспорт гражданина по программе защиты свидетелей.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 19:05
МИД прокомментировал возвращение Ярошенко в Россию
 
В миреСШАРоссияЛитваГосдума РФВиктор БутПол УиланБриттни ГрайнерМария Бутина
 
 
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