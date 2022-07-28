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Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в четверг - РИА Новости, 28.07.2022
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Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в четверг
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в четверг - РИА Новости, 28.07.2022
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в четверг
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:54
2022-07-28T14:54
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
комплекс городского хозяйства москвы
погода
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, после 12.00 и до конца суток в столице ожидаются ливни, гроза, усиление ветра до 20 метров в секунду. В непогоду будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы, погода
14:54 28.07.2022
 

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в четверг

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, после 12.00 и до конца суток в столице ожидаются ливни, гроза, усиление ветра до 20 метров в секунду. В непогоду будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваКомплекс городского хозяйства МосквыПогода
 
 
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