https://ria.ru/20220728/nepogoda-1805591051.html
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в четверг
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в четверг - РИА Новости, 28.07.2022
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в четверг
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:54
2022-07-28T14:54
2022-07-28T14:54
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, после 12.00 и до конца суток в столице ожидаются ливни, гроза, усиление ветра до 20 метров в секунду. В непогоду будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы, погода