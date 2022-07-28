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Вице-губернатор Подмосковья: мы в "зеленой зоне" по реализации нацпроектов - РИА Новости, 28.07.2022
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https://ria.ru/20220728/natsproekty-1805668174.html
Вице-губернатор Подмосковья: мы в "зеленой зоне" по реализации нацпроектов
Вице-губернатор Подмосковья: мы в "зеленой зоне" по реализации нацпроектов - РИА Новости, 28.07.2022
Вице-губернатор Подмосковья: мы в "зеленой зоне" по реализации нацпроектов
Первый вице-губернатор Московской области - председатель правительства Московской области Ильдар Габдрахманов заявил, что региона находится в зеленой зоне по... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T17:45
2022-07-28T17:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ильдар габдрахманов
общество
нацпроекты
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Первый вице-губернатор Московской области - председатель правительства Московской области Ильдар Габдрахманов заявил, что региона находится в зеленой зоне по целевым показателям реализации нацпроектов, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.В четверг вице-губернатор Московской области - председатель правительства Московской области Ильдар Габдрахманов принял участие в конференции "Национальные проекты — проще, быстрее, эффективнее".Согласно справке пресс-службы, в рамках нацпроектов в 2022 году в Подмосковье должны открыть 98 объектов, среди которых 7 школ, 3 поликлиники, 14 водозаборных узлов. Также будет прокультивировано 4 полигона, благоустроено 55 парков, набережных и скверов.Также вице-губернатор отметил, что в регионе активно оцифровываются услуги для бизнеса. Так с 1 июля в Подмосковье запустили первый в стране сервис, с помощью которого быстро и удобно можно получить разрешение на нестационарную торговлю. Раньше на это нужно было потратить 70 дней. Теперь - 7."С 15 августа запускается сервис, с помощью которого сам человек, субъект малого бизнеса, может указать точку, где бы он хотел торговать. Муниципальная коллегия посмотрит, насколько это возможно. Это также все будет в электронном виде", - добавил вице-губернатор.
https://ria.ru/20220413/gaz-1783409601.html
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московская область (подмосковье), ильдар габдрахманов, общество, нацпроекты
17:45 28.07.2022
 

Вице-губернатор Подмосковья: мы в "зеленой зоне" по реализации нацпроектов

© Фото : пресс-служба губернатора Московской областиВице-губернатор Московской области - председатель правительства Московской области Ильдар Габдрахманов во время участия в конференции "Национальные проекты — проще, быстрее, эффективнее"
Вице-губернатор Московской области - председатель правительства Московской области Ильдар Габдрахманов во время участия в конференции Национальные проекты — проще, быстрее, эффективнее - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : пресс-служба губернатора Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Первый вице-губернатор Московской области - председатель правительства Московской области Ильдар Габдрахманов заявил, что региона находится в зеленой зоне по целевым показателям реализации нацпроектов, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
В четверг вице-губернатор Московской области - председатель правительства Московской области Ильдар Габдрахманов принял участие в конференции "Национальные проекты — проще, быстрее, эффективнее".
"У нас ежегодно в среднем вводится 12 тысяч объектов и Центр управления регионом позволяет контролировать ход реализации каждого из них – это школы, детсады, ремонт дорог, МКД.. У нас процент реализации нацпроектов очень высокий и во многом это стало возможным благодаря изменениям федерального законодательства, инициированным президентом РФ. Сняли большое количество ограничений, "запараллелили" многие процессы. Уровень контрактации и скорость создания объектов сократились за счет того, что убрали рудименты", - приводятся слова Габдрахманова.
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Согласно справке пресс-службы, в рамках нацпроектов в 2022 году в Подмосковье должны открыть 98 объектов, среди которых 7 школ, 3 поликлиники, 14 водозаборных узлов. Также будет прокультивировано 4 полигона, благоустроено 55 парков, набережных и скверов.
Также вице-губернатор отметил, что в регионе активно оцифровываются услуги для бизнеса. Так с 1 июля в Подмосковье запустили первый в стране сервис, с помощью которого быстро и удобно можно получить разрешение на нестационарную торговлю. Раньше на это нужно было потратить 70 дней. Теперь - 7.
"С 15 августа запускается сервис, с помощью которого сам человек, субъект малого бизнеса, может указать точку, где бы он хотел торговать. Муниципальная коллегия посмотрит, насколько это возможно. Это также все будет в электронном виде", - добавил вице-губернатор.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Ильдар ГабдрахмановОбществоНацпроекты
 
 
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