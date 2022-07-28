https://ria.ru/20220728/natsproekty-1805668174.html

Вице-губернатор Подмосковья: мы в "зеленой зоне" по реализации нацпроектов

Вице-губернатор Подмосковья: мы в "зеленой зоне" по реализации нацпроектов - РИА Новости, 28.07.2022

Вице-губернатор Подмосковья: мы в "зеленой зоне" по реализации нацпроектов

Первый вице-губернатор Московской области - председатель правительства Московской области Ильдар Габдрахманов заявил, что региона находится в зеленой зоне по... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T17:45

2022-07-28T17:45

2022-07-28T17:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ильдар габдрахманов

общество

нацпроекты

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Первый вице-губернатор Московской области - председатель правительства Московской области Ильдар Габдрахманов заявил, что региона находится в зеленой зоне по целевым показателям реализации нацпроектов, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.В четверг вице-губернатор Московской области - председатель правительства Московской области Ильдар Габдрахманов принял участие в конференции "Национальные проекты — проще, быстрее, эффективнее".Согласно справке пресс-службы, в рамках нацпроектов в 2022 году в Подмосковье должны открыть 98 объектов, среди которых 7 школ, 3 поликлиники, 14 водозаборных узлов. Также будет прокультивировано 4 полигона, благоустроено 55 парков, набережных и скверов.Также вице-губернатор отметил, что в регионе активно оцифровываются услуги для бизнеса. Так с 1 июля в Подмосковье запустили первый в стране сервис, с помощью которого быстро и удобно можно получить разрешение на нестационарную торговлю. Раньше на это нужно было потратить 70 дней. Теперь - 7."С 15 августа запускается сервис, с помощью которого сам человек, субъект малого бизнеса, может указать точку, где бы он хотел торговать. Муниципальная коллегия посмотрит, насколько это возможно. Это также все будет в электронном виде", - добавил вице-губернатор.

https://ria.ru/20220413/gaz-1783409601.html

https://ria.ru/20220322/natsproekt-1779437027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), ильдар габдрахманов, общество, нацпроекты