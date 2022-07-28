https://ria.ru/20220728/natsproekty-1805572561.html

В правительстве назвали число мероприятий нацпроектов с риском неисполнения

В правительстве назвали число мероприятий нацпроектов с риском неисполнения - РИА Новости, 28.07.2022

В правительстве назвали число мероприятий нацпроектов с риском неисполнения

Выявлено более 90 мероприятий в рамках национальных проектов с риском неисполнения, их общий объём финансирования составляет 98,65 миллиарда рублей, говорится... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T14:07

2022-07-28T14:07

2022-07-28T14:07

экономика

дмитрий григоренко

россия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Выявлено более 90 мероприятий в рамках национальных проектов с риском неисполнения, их общий объём финансирования составляет 98,65 миллиарда рублей, говорится на сайте правительства РФ."В рамках работы с рисками при исполнении нацпроектов с 2020 года запущен пилотный проект с участием восьми ведомственных проектных офисов, где основная задача направлена на опережение по неисполнению тех или иных мероприятий. В целом в рамках работы пилотного проекта было выявлено 93 мероприятия под риском с общим объёмом финансирования 98,65 миллиарда рублей", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.При этом задача правительства и органов власти - выполнить все мероприятия национальных проектов на 100% к 2024 году, добавил вице-премьер.

https://ria.ru/20220718/council-1803248113.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, дмитрий григоренко, россия