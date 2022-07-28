Минобороны КНР предупредило, что не позволит НАТО сеять хаос в Тихом океане
Минобороны КНР предупредило, что не позволит НАТО сеять хаос в Тихоокеанском регионе
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкБаллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 28 июл - РИА Новости. Пекин не позволит НАТО сеять хаос в Азиатско-Тихоокеанском регионе и требует, чтобы альянс прекратил распускать слухи о Китае, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь, комментируя принятую в Мадриде концепцию военного блока.
"Новая стратегическая концепция НАТО выдает черное за белое, подстрекает к противостоянию, распускает слухи и грубую критику относительно нормального развития Китая в военной сфере и в сфере развития оборонной политики. Китай выступает категорически против этого", - сказал У Цянь на пресс-конференции.
По его словам, Китай придерживается пути мирного развития и всегда выступал в качестве "строителя мира во всем мире, вносящего большой вклад в мировое развитие и защиту мирового порядка". "Тогда как НАТО с самого момента своего создания повсюду развязывала войны, убивая невинных от Боснии и Герцеговины до Косово, от Ирака до Афганистана и Ливии", - подчеркнул У Цянь, добавив, что НАТО сеет хаос повсюду, где оказывается.
"Мы предупреждаем НАТО, что давлением и сдерживанием не напугать китайскую армию, слухами и клеветой не обмануть народы всего мира. Прошло время, когда Китай мог мириться с притеснением. Мы требуем от НАТО прекратить распускать слухи, провоцировать блоковое противостояние и создавать напряженную обстановку", - заявил представитель минобороны, добавив, что Китай будет защищать свой суверенитет и не позволит внешним силам сеять хаос в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В июне лидеры НАТО утвердили на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию НАТО до 2030 года, в которой подчеркивается, что "КНР демонстрирует амбиции и проводит политику, противоречащую нашим интересам, нашей безопасности и нашим ценностям". По мнению НАТО, Китай использует набор политических, экономических и военных мер "для усиления своего присутствия в мире". В альянсе указали, что намерения Китая, цели его военного усиления остаются туманными, утверждается, что "его злонамеренные гибридные действия или действия в киберпространстве, враждебная риторика, дезинформация нацелены против союзников и угрожают безопасности альянса". Предыдущая версия концепции, принятая в 2010 году, не содержала указаний о Китае.
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