https://ria.ru/20220728/napadenie-1805471793.html

Совбез ООН осудил нападение на миссию организации в ДР Конго

Совбез ООН осудил нападение на миссию организации в ДР Конго - РИА Новости, 28.07.2022

Совбез ООН осудил нападение на миссию организации в ДР Конго

СБ ООН осудил нападение на сотрудников миссии ООН в Демократической Республике Конго, призвали власти оперативно расследовать это преступление, говорится в... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T02:02

2022-07-28T02:02

2022-07-28T02:03

в мире

оон

республика конго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598560568_0:110:3219:1921_1920x0_80_0_0_5546a6d0d6c63cb3f98c1905942653e6.jpg

ООН, 28 июл - РИА Новости. СБ ООН осудил нападение на сотрудников миссии ООН в Демократической Республике Конго, призвали власти оперативно расследовать это преступление, говорится в заявлении Совбеза для прессы.Члены Совбеза самым решительным образом осудили все нападения и провокации против МООНСДРК. Они подчеркнули, что преднамеренные нападения на миротворцев могут быть отнесены к военным преступлениям, согласно международному праву."Они призвали конголезские власти оперативно расследовать эти нападения и привлечь виновных к ответственности", - отмечается в заявлении.МООНСДРК - самая крупная миссия ООН в мире, насчитывающая не менее 14 тысяч миротворцев.В середине июля глава сената ДРК Модест Баити во время визита в Гому (административный центр восточной провинции Северное Киву) призвал сотрудников ООН "собирать багаж", обвинив миссию в неэффективной деятельности на протяжении более 20 лет. В понедельник в городах региона начались массовые антиооновские манифестации. В понедельник участники протестов разграбили штаб-квартиру МООНСДРК в Гоме, ее персонал был эвакуирован на вертолетах. В городе Бутембо, по данным властей, погибли три сотрудника ООН и семь манифестантов.

https://ria.ru/20220725/kongo-1804784503.html

республика конго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, оон, республика конго