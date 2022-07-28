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Совбез ООН осудил нападение на миссию организации в ДР Конго
Совбез ООН осудил нападение на миссию организации в ДР Конго - РИА Новости, 28.07.2022
Совбез ООН осудил нападение на миссию организации в ДР Конго
СБ ООН осудил нападение на сотрудников миссии ООН в Демократической Республике Конго, призвали власти оперативно расследовать это преступление, говорится в... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T02:02
2022-07-28T02:02
2022-07-28T02:03
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ООН, 28 июл - РИА Новости. СБ ООН осудил нападение на сотрудников миссии ООН в Демократической Республике Конго, призвали власти оперативно расследовать это преступление, говорится в заявлении Совбеза для прессы.Члены Совбеза самым решительным образом осудили все нападения и провокации против МООНСДРК. Они подчеркнули, что преднамеренные нападения на миротворцев могут быть отнесены к военным преступлениям, согласно международному праву."Они призвали конголезские власти оперативно расследовать эти нападения и привлечь виновных к ответственности", - отмечается в заявлении.МООНСДРК - самая крупная миссия ООН в мире, насчитывающая не менее 14 тысяч миротворцев.В середине июля глава сената ДРК Модест Баити во время визита в Гому (административный центр восточной провинции Северное Киву) призвал сотрудников ООН "собирать багаж", обвинив миссию в неэффективной деятельности на протяжении более 20 лет. В понедельник в городах региона начались массовые антиооновские манифестации. В понедельник участники протестов разграбили штаб-квартиру МООНСДРК в Гоме, ее персонал был эвакуирован на вертолетах. В городе Бутембо, по данным властей, погибли три сотрудника ООН и семь манифестантов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, республика конго
02:02 28.07.2022 (обновлено: 02:03 28.07.2022)
Совбез ООН осудил нападение на миссию организации в ДР Конго
Совет Безопасности ООН осудил нападение на МООНСДРК в провинции Северное Киву
ООН, 28 июл - РИА Новости. СБ ООН осудил нападение на сотрудников миссии ООН в Демократической Республике Конго, призвали власти оперативно расследовать это преступление, говорится в заявлении Совбеза для прессы.
"Члены Совета Безопасности решительно осудили недавние нападения на Миссию ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) в провинции Северное Киву, в результате которых погибли три миротворца", - сказано в заявлении.
Члены Совбеза самым решительным образом осудили все нападения и провокации против МООНСДРК. Они подчеркнули, что преднамеренные нападения на миротворцев могут быть отнесены к военным преступлениям, согласно международному праву.
"Они призвали конголезские власти оперативно расследовать эти нападения и привлечь виновных к ответственности", - отмечается в заявлении.
МООНСДРК - самая крупная миссия ООН
в мире, насчитывающая не менее 14 тысяч миротворцев.
В середине июля глава сената ДРК Модест Баити во время визита в Гому (административный центр восточной провинции Северное Киву) призвал сотрудников ООН "собирать багаж", обвинив миссию в неэффективной деятельности на протяжении более 20 лет. В понедельник в городах региона начались массовые антиооновские манифестации. В понедельник участники протестов разграбили штаб-квартиру МООНСДРК в Гоме, ее персонал был эвакуирован на вертолетах. В городе Бутембо, по данным властей, погибли три сотрудника ООН и семь манифестантов.