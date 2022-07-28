https://ria.ru/20220728/naemniki-1805639380.html
В ЛНР нашли базу, где иностранцы готовили украинских военных
В ЛНР нашли базу, где иностранцы готовили украинских военных - РИА Новости, 28.07.2022
В ЛНР нашли базу, где иностранцы готовили украинских военных
Тренировочную базу, на которой иностранные инструкторы готовили украинских военнослужащих, обнаружили под освободенным Лисичанском в Луганской Народной... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:43
2022-07-28T16:43
2022-07-28T16:54
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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 28 июл - РИА Новости. Тренировочную базу, на которой иностранные инструкторы готовили украинских военнослужащих, обнаружили под освободенным Лисичанском в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости представитель силовых структур."Здесь находились в основном украинские силовики, они проходили интересные курсы, находились они здесь вместе с наемниками. Иностранные наемники давно составляют часть вооруженных сил Украины, постоянно их "натаскивают". На протяжении восьми лет они этим занимались, и мы видим, что, к сожалению, занимались очень плодотворно", - рассказал представитель одного из силовых ведомств республики.Он уточнил, что на базе были найдены документы, свидетельствующие о присутствии там иностранных наемников, а также радикально настроенных жителей стран постсоветского пространства, желавших в последующем стать боевиками националистического батальона "Азов" (в отношении бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела)."Пригодная очень база. Есть место для жилья, есть место для тренировок, своеобразное помещение под классы они оборудовали. Второй этаж использовался как жилая зона. Размещались в комнатах от пяти до 12 человек", - рассказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20220727/spetsoperatsiya-1805287730.html
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База иностранных наемников в доме отдыха под Лисичанском
Корреспондент РИА Новости показал, как была обустроена база иностранных наемников в доме отдыха под Лисичанском
2022-07-28T16:43
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PT2M21S
РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина
16:43 28.07.2022 (обновлено: 16:54 28.07.2022)
В ЛНР нашли базу, где иностранцы готовили украинских военных
В ЛНР нашли базу, на которой иностранные наемники готовили украинских военных