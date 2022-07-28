https://ria.ru/20220728/naemniki-1805639380.html

В ЛНР нашли базу, где иностранцы готовили украинских военных

В ЛНР нашли базу, где иностранцы готовили украинских военных - РИА Новости, 28.07.2022

В ЛНР нашли базу, где иностранцы готовили украинских военных

Тренировочную базу, на которой иностранные инструкторы готовили украинских военнослужащих, обнаружили под освободенным Лисичанском в Луганской Народной... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:43

2022-07-28T16:43

2022-07-28T16:54

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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 28 июл - РИА Новости. Тренировочную базу, на которой иностранные инструкторы готовили украинских военнослужащих, обнаружили под освободенным Лисичанском в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости представитель силовых структур."Здесь находились в основном украинские силовики, они проходили интересные курсы, находились они здесь вместе с наемниками. Иностранные наемники давно составляют часть вооруженных сил Украины, постоянно их "натаскивают". На протяжении восьми лет они этим занимались, и мы видим, что, к сожалению, занимались очень плодотворно", - рассказал представитель одного из силовых ведомств республики.Он уточнил, что на базе были найдены документы, свидетельствующие о присутствии там иностранных наемников, а также радикально настроенных жителей стран постсоветского пространства, желавших в последующем стать боевиками националистического батальона "Азов" (в отношении бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела)."Пригодная очень база. Есть место для жилья, есть место для тренировок, своеобразное помещение под классы они оборудовали. Второй этаж использовался как жилая зона. Размещались в комнатах от пяти до 12 человек", - рассказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20220727/spetsoperatsiya-1805287730.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220721/vsu-1804022449.html

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База иностранных наемников в доме отдыха под Лисичанском Корреспондент РИА Новости показал, как была обустроена база иностранных наемников в доме отдыха под Лисичанском 2022-07-28T16:43 true PT2M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, вооруженные силы украины, украина