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На Украине воюет двузначное число австрийцев, заявили в Вене - РИА Новости, 28.07.2022
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На Украине воюет двузначное число австрийцев, заявили в Вене
На Украине воюет двузначное число австрийцев, заявили в Вене - РИА Новости, 28.07.2022
На Украине воюет двузначное число австрийцев, заявили в Вене
Контрразведка Австрии исходит из двузначного числа граждан, участвующих в военных действиях на Украине, заявил директор Управления государственной безопасности... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T11:19
2022-07-28T11:22
в мире
владимир путин
украина
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ВЕНА, 28 июл - РИА Новости. Контрразведка Австрии исходит из двузначного числа граждан, участвующих в военных действиях на Украине, заявил директор Управления государственной безопасности и разведки (DSN) Омар Хайям-Пирхнер.Новая спецслужба Австрии - DSN - приступила к работе 1 декабря 2021 года в результате реформирования прежней структуры после теракта в Вене в ноябре 2020 года."Контрразведке известно о небольшом, двузначном числе", - сказал Хайям-Пирхнер в интервью газете Krone Zeitung, отвечая на вопрос, сколько австрийцев участвуют в военных действиях на Украине."Те, кто пережил насилие, сам по себе представляет риск по возвращении. Проблема безопасности касается нас и наших международных партнеров. Мы уделяем особое внимание предотвращению и принятию соответствующих мер заранее, чтобы оружие (поставляемое западными странами на Украину - ред.) не попадало в руки организованной преступности или террористам", - сказал Хайям-Пирхнер в интервью газете.По его словам, инфляция также оказывает долгосрочное влияние на внутреннюю безопасность Австрии. Правый экстремизм усиливается из-за военных действий на Украине, среди прочего исламистский терроризм снова приобретает значение, отметил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220708/naemniki-1801328879.html
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в мире, владимир путин, украина, вена, австрия
11:19 28.07.2022 (обновлено: 11:22 28.07.2022)
 
На Украине воюет двузначное число австрийцев, заявили в Вене

Контрразведка Австрии сообщила, что на Украине воюет двузначное число граждан республики

© РИА Новости / Максим БлиновВид на Вену с собора святого Стефана
Вид на Вену с собора святого Стефана - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на Вену с собора святого Стефана. Архивное фото
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ВЕНА, 28 июл - РИА Новости. Контрразведка Австрии исходит из двузначного числа граждан, участвующих в военных действиях на Украине, заявил директор Управления государственной безопасности и разведки (DSN) Омар Хайям-Пирхнер.
Новая спецслужба Австрии - DSN - приступила к работе 1 декабря 2021 года в результате реформирования прежней структуры после теракта в Вене в ноябре 2020 года.
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"Контрразведке известно о небольшом, двузначном числе", - сказал Хайям-Пирхнер в интервью газете Krone Zeitung, отвечая на вопрос, сколько австрийцев участвуют в военных действиях на Украине.
"Те, кто пережил насилие, сам по себе представляет риск по возвращении. Проблема безопасности касается нас и наших международных партнеров. Мы уделяем особое внимание предотвращению и принятию соответствующих мер заранее, чтобы оружие (поставляемое западными странами на Украину - ред.) не попадало в руки организованной преступности или террористам", - сказал Хайям-Пирхнер в интервью газете.
По его словам, инфляция также оказывает долгосрочное влияние на внутреннюю безопасность Австрии. Правый экстремизм усиливается из-за военных действий на Украине, среди прочего исламистский терроризм снова приобретает значение, отметил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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