11:19 28.07.2022 (обновлено: 11:22 28.07.2022)
На Украине воюет двузначное число австрийцев, заявили в Вене
Контрразведка Австрии сообщила, что на Украине воюет двузначное число граждан республики
Вид на Вену с собора святого Стефана. Архивное фото
ВЕНА, 28 июл - РИА Новости. Контрразведка Австрии исходит из двузначного числа граждан, участвующих в военных действиях на Украине, заявил директор Управления государственной безопасности и разведки (DSN) Омар Хайям-Пирхнер.
"Контрразведке известно о небольшом, двузначном числе", - сказал Хайям-Пирхнер в интервью газете Krone Zeitung, отвечая на вопрос, сколько австрийцев участвуют в военных действиях на Украине.
"Те, кто пережил насилие, сам по себе представляет риск по возвращении. Проблема безопасности касается нас и наших международных партнеров. Мы уделяем особое внимание предотвращению и принятию соответствующих мер заранее, чтобы оружие (поставляемое западными странами на Украину - ред.) не попадало в руки организованной преступности или террористам", - сказал Хайям-Пирхнер в интервью газете.
По его словам, инфляция также оказывает долгосрочное влияние на внутреннюю безопасность Австрии. Правый экстремизм усиливается из-за военных действий на Украине, среди прочего исламистский терроризм снова приобретает значение, отметил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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