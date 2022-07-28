https://ria.ru/20220728/naemnik-1805680182.html
Спецслужбы ЛНР нашли документы грузинского наемника на базе ВСУ
Спецслужбы ЛНР нашли документы грузинского наемника на базе ВСУ - РИА Новости, 28.07.2022
Спецслужбы ЛНР нашли документы грузинского наемника на базе ВСУ
Спецслужбы Луганской Народной Республики нашли на базе украинских силовиков под освобожденным Лисичанском документы гражданина Грузии, который выполнял сначала, РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T18:18
2022-07-28T18:18
2022-07-28T18:18
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
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грузия
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ЛИСИЧАНСК, 28 июл - РИА Новости. Спецслужбы Луганской Народной Республики нашли на базе украинских силовиков под освобожденным Лисичанском документы гражданина Грузии, который выполнял сначала, по данным ЛНР, функции инструктора, а позже принимал участие в боевых действиях в Донбассе, рассказал РИА Новости представитель силовых структур.Ранее в ЛНР заявили, что под Лисичанском обнаружили базу, на которой иностранные наемники готовили украинских силовиков.Он уточнил, что обнаружена папка с личным делом гражданина Грузии Михаила Камхадзе, в котором есть документы о его окончании Тбилисского высшего артиллерийского училища в советский период, а также ряд сертификатов об окончании всевозможных иностранных военных курсов по стандартам НАТО.По словам представителя силового ведомства, помимо личного дела найден также конспект лекций, по которым этот человек, по данным ЛНР, обучал украинских силовиков, а также выходцев из стран постсоветского пространства, которые стремились попасть в состав нацбатов Киева. По его словам, также есть свидетельства участия Камхадзе в боевых действиях в Донбассе."Таким образом, следуя из этих документов, а также личного дела с сертификатами, мы имеем дело не только с украинскими силовиками, но и иностранными наемниками на Донбассе. Украинские силовики многому у них научились", - рассказал представитель силового ведомства.
https://ria.ru/20220719/dnr-1803427793.html
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в мире, луганская народная республика, лисичанск, нато, донбасс, грузия, украина, вооруженные силы украины
Спецслужбы ЛНР нашли документы грузинского наемника на базе ВСУ
Спецслужбы ЛНР нашли документы грузинского наемника на базе ВСУ под Лисичанском