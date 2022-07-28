https://ria.ru/20220728/moskva-1805514326.html

С начала года Москву посетили девять миллионов туристов

С начала года Москву посетили девять миллионов туристов - РИА Новости, 28.07.2022

С начала года Москву посетили девять миллионов туристов

С начала 2022 года столицу посетили девять миллионов гостей, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T11:48

2022-07-28T11:48

2022-07-28T11:48

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. С начала 2022 года столицу посетили девять миллионов гостей, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.Он уточнил, что средний уровень загрузки отелей в первом полугодии составил 55 процентов. Помимо россиян и жителей стран СНГ, наиболее частыми постояльцами московских гостиниц стали граждане Ирана, Бахрейна, Омана, Кувейта и Йемена.Выросло и число экскурсантов. Приехали в Москву без ночевки 3,3 миллиона человек — на пять процентов больше, чем в первом полугодии 2021 года. По словам мэра, в сфере внутреннего туризма столица остается бессменным лидером среди регионов страны.Собянин отметил, что туризм продолжает играть важную роль в развитии городской экономики, оказывая положительное влияние на работу торговли, общепита, культурно-досуговой и других отраслей."Чтобы поддержать отрасль, мы сохранили льготные кредиты, гранты, субсидии и другие антикризисные меры поддержки, введенные в 2020-м. Кроме того, уже в этом году приняли ряд новых решений. В частности, предусмотрели выделение грантов для участников рынка, которые реализуют проекты в сфере делового и организованного молодежного туризма. В ходе первого отборочного этапа одобрено 25 заявок на 50 миллионов рублей", — написал Собянин.Всего на гранты запланировано направить 350 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220624/peterburg-1797918296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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