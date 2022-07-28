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С начала года Москву посетили девять миллионов туристов
С начала года Москву посетили девять миллионов туристов - РИА Новости, 28.07.2022
С начала года Москву посетили девять миллионов туристов
С начала 2022 года столицу посетили девять миллионов гостей, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T11:48
2022-07-28T11:48
2022-07-28T11:48
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. С начала 2022 года столицу посетили девять миллионов гостей, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.Он уточнил, что средний уровень загрузки отелей в первом полугодии составил 55 процентов. Помимо россиян и жителей стран СНГ, наиболее частыми постояльцами московских гостиниц стали граждане Ирана, Бахрейна, Омана, Кувейта и Йемена.Выросло и число экскурсантов. Приехали в Москву без ночевки 3,3 миллиона человек — на пять процентов больше, чем в первом полугодии 2021 года. По словам мэра, в сфере внутреннего туризма столица остается бессменным лидером среди регионов страны.Собянин отметил, что туризм продолжает играть важную роль в развитии городской экономики, оказывая положительное влияние на работу торговли, общепита, культурно-досуговой и других отраслей."Чтобы поддержать отрасль, мы сохранили льготные кредиты, гранты, субсидии и другие антикризисные меры поддержки, введенные в 2020-м. Кроме того, уже в этом году приняли ряд новых решений. В частности, предусмотрели выделение грантов для участников рынка, которые реализуют проекты в сфере делового и организованного молодежного туризма. В ходе первого отборочного этапа одобрено 25 заявок на 50 миллионов рублей", — написал Собянин.Всего на гранты запланировано направить 350 миллионов рублей.
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РИА Новости
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С начала года Москву посетили девять миллионов туристов
Собянин: в январе-июне этого года столицу уже посетили девять миллионов туристов
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. С начала 2022 года столицу посетили девять миллионов гостей, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
"Несмотря на все сложности, столичная индустрия гостеприимства постепенно восстанавливается после ковидного кризиса. До рекордов пока далеко, тем не менее, в январе-июне нынешнего года столицу посетили девять миллионов гостей — на семь процентов выше показателя первого полугодия прошлого года", — рассказал мэр, отметив, что 700 тысяч из них — иностранцы.
Он уточнил, что средний уровень загрузки отелей в первом полугодии составил 55 процентов. Помимо россиян и жителей стран СНГ, наиболее частыми постояльцами московских гостиниц стали граждане Ирана, Бахрейна, Омана, Кувейта и Йемена.
Выросло и число экскурсантов. Приехали в Москву без ночевки 3,3 миллиона человек — на пять процентов больше, чем в первом полугодии 2021 года. По словам мэра, в сфере внутреннего туризма столица остается бессменным лидером среди регионов страны.
Собянин отметил, что туризм продолжает играть важную роль в развитии городской экономики, оказывая положительное влияние на работу торговли, общепита, культурно-досуговой и других отраслей.
"Чтобы поддержать отрасль, мы сохранили льготные кредиты, гранты, субсидии и другие антикризисные меры поддержки, введенные в 2020-м. Кроме того, уже в этом году приняли ряд новых решений. В частности, предусмотрели выделение грантов для участников рынка, которые реализуют проекты в сфере делового и организованного молодежного туризма. В ходе первого отборочного этапа одобрено 25 заявок на 50 миллионов рублей", — написал Собянин.
Всего на гранты запланировано направить 350 миллионов рублей.