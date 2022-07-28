https://ria.ru/20220728/migranty-1805593638.html

В ООН заявили о непричастности России к кризису на границе Белоруссии

В ООН заявили о непричастности России к кризису на границе Белоруссии - РИА Новости, 28.07.2022

В ООН заявили о непричастности России к кризису на границе Белоруссии

Спецдокладчик ООН по правам мигрантов Фелипе Гонсалес Моралес заявил, что в ходе визита в Польшу и в Белоруссию не получил никакой информации о якобы... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:00

2022-07-28T15:00

2022-07-28T15:00

в мире

владимир путин

россия

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ЖЕНЕВА, 28 июл – РИА Новости. Спецдокладчик ООН по правам мигрантов Фелипе Гонсалес Моралес заявил, что в ходе визита в Польшу и в Белоруссию не получил никакой информации о якобы причастности России в миграционном кризисе на границе этих двух стран."Я не получил никакой информации о возможном участии России в миграционном кризисе на белорусско-польской границе во время моего визита" - сказал cпецдокладчик ООН в четверг на пресс-конференции по итогам его визитов в Польшу и в Белоруссию.В начале ноября 2021 года несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока устремились к белорусско-польской границе и разбили там лагерь. Они неоднократно пытались прорваться сквозь заграждения, но их попытки пресекали польские силовики. ЕС и Белоруссия винят друг друга в кризисе.Нападки неоднократно звучали и в адрес России. В Москве заявляли, что не причастны к наплыву мигрантов, называли эти обвинения беспочвенными.Президент Владимир Путин счел обвинения Москвы попытками валить с больной головы на здоровую, так как европейские страны сами создали условия для того, чтобы нелегалы к ним ехали. Глава государства выражал готовность помочь в разрешении проблемы, если от России что-то будет зависеть.

https://ria.ru/20220630/polsha-1799224962.html

россия

белоруссия

польша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, россия, белоруссия, польша, оон, евросоюз